Joshinが、アイオーデータのゲーミングモニター「GigaCrysta」シリーズ2機種を抽選で合計5名にプレゼントするXキャンペーンを開催している。Joshinのスタッフが東京ゲームショウ2026（TGS2026）で気になったというモニターを賞品とする企画で、応募締め切りは12月6日23時59分。

アイオーデータのゲーミングモニターをプレゼントするキャンペーン

27型「GigaCrysta S」を1名、23.8型「GigaCrysta」を4名に

今回のキャンペーンは、アイオーデータのゲーミングモニター2機種を、合計5台プレゼントするというもの。賞品は選べない。

GigaCrysta S「LCD-GDU271JLAQD」（27型）：1名

GigaCrysta「LCD-GD243UDB-F/S3」（23.8型）：4名

応募するには、Joshin公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーンの対象投稿をリポストする。その後、投稿内の専用リンクからXアカウントを連携すれば応募完了となり、抽選結果はその場で確認できる。

応募締め切りは2026年12月6日23時59分。賞品の発送は12月上旬～中旬を予定している。

／ Joshinスタッフが #TGS2026 で 気になったゲーミングモニターを 抽選で5名さまにプレゼント‼️ ＼ 🎁【プレゼント賞品】 ・アイオーデータ｜I-O DATA ゲーミングモニター GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 1台 ・アイオーデータ｜I-O DATA ゲーミングモニター GigaCrysta LCD-GD243UDB-F/S3 4台 合計5名さま 📱【応募方法】 ① @joshin_info をフォロー ②この投稿をリポスト🔁 ③以下リンクにてXを連携 🔗https://t.co/7atbYFZ3TA 結果はその場でわかります🤭✨ 📅【締切】2026年12月6日（日）23:59 📦【商品発送】2026年12月上旬～中旬（予定） たくさんのご応募、お待ちしております👀🤍 — ジョーシン【公式】 (@joshin_info) November 27, 2026

Mini LED採用の4Kモデルと240Hz対応のフルHDモデル

LCD-GDU271JLAQDは、2304ゾーンのローカルディミングに対応したMini LEDバックライトを採用する27型4Kモニター。4K／180HzとフルHD／360Hzを切り替えられる「DFR（Dual Frame Rate）」機能や、表示サイズを24型クラスに縮小する「Focus Mode」を備え、VESA DisplayHDR 1400に対応する。リモコンは標準添付、スピーカーも搭載。

LCD-GD243UDB-F/S3は、IPS方式パネルを採用した23.8型のフルHD（1,920×1,080ドット）モニター。すべての入力端子で最大240Hzのリフレッシュレートに対応し、NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受けている。カラーはブラックで、高さや角度を調整できるゲーミングスタンドを備える。

編集部メモ

アイオーデータはTGS2026にブースを出展し、LCD-GDU271JLAQDやLCD-GD243UDシリーズを含むGigaCrystaシリーズを展示した。LCD-GD243UDシリーズについては、ゲーム映像の手前に固定オブジェクトを表示して画面酔いの軽減を支援する新機能「酔い軽減アシスト」を、ファームウェア更新で追加すると9月に発表している。LCD-GDU271JLAQDは、アイオーデータの創業50周年を記念した特別モデルとして位置付けられている。