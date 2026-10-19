家電量販店のJoshinが、オリジナルモデルのスチーム式加湿器を抽選で5名にプレゼントするキャンペーンを実施している。応募すると抽選結果がその場でわかるインスタントウィン形式で、キャンペーン期間は10月25日（日）23時59分まで。

Joshinオリジナル スチーム式加湿器 プレゼントキャンペーン

応募は公式Xのフォローとリポスト、X連携で完了

今回の賞品は、QUADS（クワッズ）のハイパワーガラススチーム加湿器「GLASS（QS649）」をベースとしたJoshinオリジナルモデル「QS649J-WH」。透明なガラスタンクを採用したスチーム式加湿器で、加湿能力は最大約650mL/h、タンク容量は約2.6L。適用床面積の目安は木造和室で10畳、プレハブ洋室で17畳。本体サイズは幅250×奥行250×高さ320mmとなる。Joshinオリジナルモデルのため、通常モデルとはカラーが異なるが、機能・性能は通常モデルと共通だ。

応募するには、Joshinの公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストしたうえで、投稿内のリンクから専用ページにアクセスしてXアカウントを連携する。抽選結果はその場で確認でき、当選者への賞品発送は2026年11月上旬を予定している。