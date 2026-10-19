家電量販店のJoshinが、オリジナルモデルのスチーム式加湿器を抽選で5名にプレゼントするキャンペーンを実施している。応募すると抽選結果がその場でわかるインスタントウィン形式で、キャンペーン期間は10月25日（日）23時59分まで。
応募は公式Xのフォローとリポスト、X連携で完了
今回の賞品は、QUADS（クワッズ）のハイパワーガラススチーム加湿器「GLASS（QS649）」をベースとしたJoshinオリジナルモデル「QS649J-WH」。透明なガラスタンクを採用したスチーム式加湿器で、加湿能力は最大約650mL/h、タンク容量は約2.6L。適用床面積の目安は木造和室で10畳、プレハブ洋室で17畳。本体サイズは幅250×奥行250×高さ320mmとなる。Joshinオリジナルモデルのため、通常モデルとはカラーが異なるが、機能・性能は通常モデルと共通だ。
応募するには、Joshinの公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストしたうえで、投稿内のリンクから専用ページにアクセスしてXアカウントを連携する。抽選結果はその場で確認でき、当選者への賞品発送は2026年11月上旬を予定している。
／ Joshinオリジナル スチーム式加湿器が 抽選で5名さまにその場で当たる‼️ プレゼントキャンペーン開催🌿 ＼ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ Joshinオリジナルとは⁉️ ここでしか手に入らない限定モデルです💡 家電を長く扱ってきたJoshinが、 自信をもっておすすめするオリジナルモデル 続々と新製品を発売してます👀🔥 ぜひ店頭にてお確かめください✨ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ 🎁【プレゼント賞品】 ○QUADS スチーム式加湿器 ハイパワーガラススチーム加湿器 GLASS「QS649」 Joshinオリジナルモデル QS649J-WH 📱【応募方法】 ① @joshin_info をフォロー ②この投稿をリポスト🔁 ③以下リンクにてXを連携 🔗https://t.co/ji3Dmk5vVR 結果はその場でわかります🤭✨ 📅【締切】2026年10月25日（日）23:59 📦【賞品発送】2026年11月上旬（予定） たくさんのご応募、お待ちしております👀🤍— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) October 16, 2026