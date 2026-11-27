Joshinが12月4日まで、「Joshin Presents BLACK FRIDAY SALE」を開催している。特設ページでは、炊飯器やオーブンレンジ、洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコン、ノートPCなどの特価品を紹介している。

「Joshin Presents BLACK FRIDAY SALE」

炊飯器は22,800円、43V型4Kテレビは69,600円

11月27日時点で、特設ページに特価品の一例として掲載されているのは次の8製品。炊飯器、オーブンレンジ、エアコンは在庫限りとなる。

象印 IHジャー炊飯器（5.5合炊き）「NW-HA10J-XA」：22,800円

東芝 オーブンレンジ（26L）「ER-D70B-K」：29,800円

日立 コードレス式スティッククリーナー「PV-BL3P-C」：39,800円

AQUA 全自動洗濯機（洗濯7.0kg）「AQW-P7AJ-W」：45,800円

Hisense 43V型4Kパネル搭載液晶テレビ「43A6S」：69,600円

東芝 省エネエアコン（2025年モデル）「RAS-U221M」：77,800円

AQUA 片開き4ドア冷蔵庫（433L）「AQR-V43A-S」：138,000円

富士通 ノートPC（Ryzen 5／メモリ16GB）「FMVA500L1S」：159,820円

エアコンの価格には、標準取付工事代の18,700円が含まれる。標準取付工事は配管パイプ4mまでで、同一家屋・同時工事に限られる。電気工事が必要な場合などは別途料金がかかる。エアコン本体のみの販売は行わず、同一家屋で1台限りとなる。対象は同社指定エリアに限られる。新規取付工事には10年間の無料保証が付く。

洗濯機と冷蔵庫の配送・設置料金が無料になるのは、同社指定エリアに限られる。2階以上への搬入や特殊搬入には別途料金がかかる。

富士通「FMVA500L1S」は「Office 2024 Home & Business」または「Microsoft 365 Personal」（24カ月）が付属するモデルだ。

なお、安城桜井店／川西店／三宮1ばん館／スーパーキッズランド各店／とくしま店／なると店／西東京保谷店／アウトレット各店／Joshin webショップは今回のセール対象外となる。Joshin webショップでは独自の「ブラックフライデーSALE」を実施しており、12月25日までは「クリスマスフェア」も開催中だ。