オウガ・ジャパンは11月28日、エントリーモデルの5Gスマートフォン「OPPO A5 5G」を発表した。 AIによる写真編集機能や屋外でも見やすい約6.7インチの大型パネル、6,000mAhの大容量バッテリーなどを備える。おサイフケータイにも対応する。予想実売価格は32,800円で、コスパも高い。12月4日より販売する。カラーはグリーンとホワイトの2色。

AI鮮明度強化やAI消しゴムなど、AIによる写真補正機能を搭載

6,000mAhバッテリーと45W急速充電でバッテリーの不安を解消

おサイフケータイに対応

32,800円とコスパが高いAIスマホ「OPPO A5 5G」

カラーはグリーンとホワイトの2色

3万円台前半のエントリーモデルながら、写真の補正を自動化するAI機能を前面に打ち出したモデル。 クラウド型の「OPPO AI」により、古い写真やトリミングで粗くなった画像をくっきり補正する「AI鮮明度強化」や、背景に写り込んだ人物をまとめて消せる「AI消しゴム」、ピンボケや手ブレを補正する機能、ガラス越しの反射を抑える機能などが利用できる。1枚の写真からテンプレートを使って別パターンの画像を生成する「AI Studio」も備え、SNS映えする画像を手軽に作れる。

カメラは約5,000万画素の広角カメラと約200万画素の深度カメラによるデュアルカメラで、ポートレートモードでは被写体を際立たせた背景ボケ表現が可能。

ディスプレイは約6.7インチ（1,604×720ドット）、最大輝度は1,000nitで、屋外でも見やすい。リフレッシュレートは最大120Hzに対応し、スクロールやアニメーションが滑らかに表示できる。 手袋をしたまま操作できる「手袋モード」や、指や画面が濡れていても誤動作を抑える「スプラッシュタッチ」にも対応する。

本体はIP65の防塵・防水構造で、金属フレームと強化ガラス採用のディスプレイで米軍MIL規格とSGS認証の耐衝撃テストもクリアしている。バッテリーは6,000mAhと大容量で、45Wの急速充電に対応。ほかの機器に給電できるリバースチャージ機能も搭載し、ワイヤレスイヤホンなどが充電できる。

タフネス性能も優れる

おサイフケータイとスマホ用マイナンバーカード機能に対応し、キャッシュレス決済や行政手続きにも利用できる。騒がしい環境でも着信音やアラーム音を約300％まで大きくできる「ウルトラボリューム」や、アイコンや文字を大きくして音量も最大にする「シンプルモード」も備える。

本体サイズは約76×166×8.0mm、重さは約194g。