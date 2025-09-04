ソフトバンクは9月4日、同社サブブランドの「ワイモバイル」において新料金プラン「シンプル3 S」「シンプル3 M」「シンプル3 L」を発表した。9月25日より提供を開始する。

3プラン構成は継続、Sプランは4GBから5GBに増量

新料金プランは、月間のデータ通信量が5GBで基本料金が3,058円の「シンプル3 S」、データ通信量30GBで基本料金4,158円の「シンプル3 M」、データ通信量35GBで基本料金が5,258円の「シンプル3 L」という3プラン構成。

PayPayカードで支払いを行う場合、PayPayの通常カードであれば330円、PayPayゴールドカードであれば550円の「PayPayカード割」が適用される。また「ソフトバンク光」の加入者は1,650円の「おうち割 光セット（A）」、同一家族で2回線目以降の加入であれば1,100円の「家族割引サービス」の対象になるが、「おうち割 光セット（A）」と「家族割引サービス」はいずれか一方のみの適用となる。

「PayPayカード割」と「おうち割 光セット（A）」が適用されたときの料金は、「シンプル3 S」が1,078円、「シンプル3 M」が2,178円、「シンプル3 L」が3,278円。これは現行の「シンプル2」の割引適用後の料金と同額になる。

各種割引の内容と適用後の料金の詳細

「シンプル2」からの改定点は大きく3つ。

3つの改定点

まず、「シンプル3 S」では、データ量が「シンプル2 S」の4GBから5GBに増量されている。これはユーザーのデータ利用が年々増加しているのに対応したもの。M／Lの両プランでについては、2025年6月1日より「シンプル2 M」が20GB→30GB、「シンプル2 L」が30GB→35GBに増量されているため、「シンプル2」発表時のデータ量のまま残っていたSプランがこのタイミングで増量された格好だ。

また今回、基本料金で提供されるサービスに2GB/月の海外データ通信が含まれることになった。ただし提供開始は2026年夏予定とのことで、それまでは3GB/24時間の「海外あんしん定額」サービスを、1カ月あたり最大7日間まで、追加料金なしで提供するという。また、この2GB/月の海外データ通信は、SIMのみで新規契約のユーザーに対しては契約後5カ月目以降の適用となる。

最後の改定点はソフトバンク／LINEヤフーのサービスとの連携強化で、前述の「おうち割 光セット（A）」および「PayPayカード割」の増額もその一環。加えて、「PayPay使ってギガ増量キャンペーン」として、PayPayでの決済回数に応じてデータ量が付与されるキャンペーンを11月に開始する予定になっている。このキャンペーンで獲得できる通信量は、「シンプル3 S」は最大1GB、「シンプル3 M」「シンプル3 L」は最大10GBとなる。

なお、「シンプル3 L」では、10分以内の国内通話が無料となっている。「シンプル3 S」「シンプル3 L」では、オプションに加入しない場合22円/30秒の通話料金が発生する。

おうち割 でんきセット（E）

なお「シンプル3」の提供開始と同時に、「シンプル3 M」「シンプル3 L」と「おうちでんき」の双方を利用している加入者を対象として、基本料金を毎月1,100円、最大2年間割引する「おうち割 でんきセット（E）」の提供を開始する。これに伴い、現行の「おうち割 でんきセット（A）」の新規申し込み受け付け、「おうち割 でんきセット（A）」加入者の追加加入の受け付けは、ともに9月24日をもって終了する。

「おうち割 でんきセット（E）」の対象となる電力サービスは、「おうちでんき（A）」「おうちでんき（N）」「おうちでんき（T）」「おうちでんき Powered by 関西電力」の各サービス。

法人契約割引3

「シンプル3」の提供開始に合わせて、「シンプル3」の基本料金を1,000円割引する法人専用の割引サービス「法人契約割引3」の提供も開始する。対象となるのは、「シンプル3」に申し込みの上、同一請求内で「シンプル3」「シンプル2」「シンプル」を2回線以上契約している法人顧客で、既存の料金プランに対して「法人割引サービス」や「ビズ割サービス」が適用されている場合は、「法人契約割引3」と併せて継続して適用される。