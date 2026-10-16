Shokz、「ジョジョの奇妙な冒険」コラボイヤホン2機種。キャラクターボイスも収録

Shokz Japanは16日、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド」とコラボレーションしたオープンイヤー型イヤホン2機種を発表した。10月23日より数量限定で発売する。価格は2万7,880円から。

Shokzのブランド誕生15周年と2027年に迎えるアニメ放送開始15周年を記念した製品。骨伝導イヤホン「OpenRun Pro 2 ジョナサン・ジョースターモデル」と、イヤーカフ型イヤホン「OpenDots 2 ディオ・ブランドーモデル」の2機種でコラボモデルを用意する。

OpenRun Pro 2 ジョナサン・ジョースターモデルは、ネイビーとグレーを基調とし、波紋疾走を放つジョナサンの拳や「Luck」「Pluck」の紋様をデザインに採用。骨伝導と空気伝導を組み合わせたDualPitch技術を搭載する。価格は2万7,880円。

OpenDots 2 ディオ・ブランドーモデルは、石仮面をモチーフとしたグレーを基調に、赤と金色を配色。ディオの名前や薔薇などの意匠をあしらっている。イヤーカフ型で、Dolby Audioにも対応する。価格は2万9,880円。

両モデルには、それぞれのキャラクターボイスを収録しており、合計12種類の音声を楽しめる。また、各モデルのイヤホンに限定グッズを同梱したギフトボックスも全世界各500セット限定で用意。10月21日23時59分まで購入権の抽選応募を受け付ける。このほか、限定グッズなどが当たるプレゼントキャンペーンも実施する。



実機の様子