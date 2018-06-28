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「スポーツイヤホン」の最新情報・話題まとめ

ランニングなどのスポーツ時に着用するための軽量イヤホン。防水・防滴性能を持つ製品が多い。

2019年02月05日(火)

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山田祥平のニュース羅針盤 第162回 完全ワイヤレス、完全ストレスレス

パソコン 02/05 06:00

2019年02月02日(土)

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AVIOTの下剋上、1万円前後でハイレベルな完全ワイヤレスイヤホンが登場

サウンド / オーディオ 02/02 17:15

2019年01月30日(水)

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ロジクール、運動後に丸洗いできる完全無線イヤホン「Jaybird RUN XT」

サウンド / オーディオ 01/30 14:42

2018年11月08日(木)

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JBL、UNDER ARMOURとコラボしたワイヤレスヘッドホン＆イヤホン

サウンド / オーディオ 11/08 19:39

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Jaybird「TARAH PRO」、長距離ランニング向けのワイヤレスイヤホン

サウンド / オーディオ 11/08 18:26

2018年10月27日(土)

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秋のヘッドフォン祭 2018、絶対に聴くべき完全ワイヤレスイヤホン

サウンド / オーディオ 10/27 22:14

2018年10月02日(火)

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ロジクール、フルマラソン中ずっと使えるワイヤレスイヤホン

サウンド / オーディオ 10/02 18:51

2018年09月12日(水)

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オーディオテクニカ、秋の新製品を大発表! 11モデルをズバッと解説

サウンド / オーディオ 09/12 22:15

2018年08月06日(月)

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Bluetoothスポーツイヤホンの選び方 - トレーニングやアクティビティを楽しく!

サウンド / オーディオ 08/06 08:51

2018年06月28日(木)

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ワイヤレスイヤホン「Jaybird」、スポーツシーンに音楽をもたらす

サウンド / オーディオ 06/28 13:53

2018年06月21日(木)

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オススメ完全ワイヤレスイヤホン・BIG 5 - 夏はこれで快適音楽リスニング!

サウンド / オーディオ 06/21 11:33

2018年04月10日(火)

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ソニーからスポーツタイプのワイヤレスイヤホン3機種 - あなたにオススメのモデルは?

サウンド / オーディオ 04/10 13:43

2018年04月06日(金)

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ビックカメラ、JBLのBluetoothイヤホンを国内独占販売

サウンド / オーディオ 04/06 22:44

2018年04月04日(水)

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耳穴をふさがないワイヤレスイヤホン「earcuffs」

サウンド / オーディオ 04/04 17:13

2018年01月10日(水)

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犬型ロボット「aibo」がCES会場に! Googleアシスタント対応イヤホンも登場したソニー発表会

テレビ / レコーダー 01/10 06:00

2017年10月31日(火)

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フィリップス、「フィット感」をとにかく追求したBluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 10/31 19:27

2017年10月19日(木)

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サムスン、単体でも音楽が聴けるBluetoothイヤホン「Galaxy Gear IconX」

サウンド / オーディオ 10/19 19:51

2017年10月06日(金)

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オーディオテクニカから、オープンエアの理想を究めたヘッドホンなど意欲作が続々

サウンド / オーディオ 10/06 16:41

2017年09月27日(水)

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ボーズ、スポーツに使える完全ワイヤレスイヤホン「SoundSport Free」

サウンド / オーディオ 09/27 16:26

2017年09月15日(金)

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ランナーのために設計された完全ワイヤレスイヤホン「Jaybird RUN」

サウンド / オーディオ 09/15 16:55

2017年09月12日(火)

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パイオニアから外れにくいスポーツイヤホン - GOLD'S GYMコラボも進行中

サウンド / オーディオ 09/12 18:59

2017年08月28日(月)

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フィリップス、独自のフィン機構でズレにくいスポーツ用Bluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 08/28 18:11

2017年08月25日(金)

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デノンと蒼井翔太のコラボイヤホン、45種類の録り下ろしボイスを収録

サウンド / オーディオ 08/25 17:06

2017年07月13日(木)

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Jabraのスポーツ用完全ワイヤレスイヤホンに、バッテリー改善した新モデル

サウンド / オーディオ 07/13 20:04

2017年05月26日(金)

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e☆イヤホン、SOULの光るBluetoothヘッドホンなど5機種を独占販売

サウンド / オーディオ 05/26 18:49

2017年05月09日(火)

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パイオニア、柔らかいイヤーフックが付いた外れにくいスポーツイヤホン

サウンド / オーディオ 05/09 16:27

2017年04月18日(火)

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高いフィット感&防汗でスポーツにも向いたBluetoothイヤホン「Jaybird X3」

サウンド / オーディオ 04/18 12:29

2017年04月14日(金)

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ローランド、V-MODAのスポーツ用イヤホン「FORZA」シリーズ3機種を発表

サウンド / オーディオ 04/14 17:48

2017年04月04日(火)

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スポーツをもっと楽しく! Apple Watchとワイヤレスイヤホンで音楽を聴こう

サウンド / オーディオ 04/04 07:00

2017年03月31日(金)

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ビックカメラ、JBLの外れにくいBluetoothイヤホンを独占販売

サウンド / オーディオ 03/31 12:42

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    AVIOTの下剋上、1万円前後でハイレベルな完全ワイヤレスイヤホンが登場
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