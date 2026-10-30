『IDOLY PRIDE』、2027年3月1日にサービス終了。約5年9カ月で幕、オフライン版へのアップデートを開発中

QualiArtsは30日、スマートフォン向けゲーム「IDOLY PRIDE（アイドリープライド）」について、2027年3月1日をもってサービスを終了すると発表した。2021年6月24日のサービス開始から、約5年9カ月で終了する。

IDOLY PRIDEは、プレイヤーがアイドルのマネージャーとなり、ライブや育成を通じてトップアイドルを目指すアイドルマネジメントRPG。iOS/Android向けに基本プレイ無料で提供され、アイドルの成長に応じて演出が変化する3Dライブなどを特徴としていた。

ゲーム単独の企画ではなくQualiArts、ミュージックレイン、ストレートエッジなどが展開するメディアミックスプロジェクトの一環で、ゲーム配信に先立つ2021年にはテレビアニメも放送された。

サービス終了までの期間は生放送や各種イベントを引き続き実施する予定。またサービス終了後も一部コンテンツを楽しめるオフライン版へのアップデートも予定しており、詳細は今後ゲーム内のお知らせで案内する。ゲーム内の未使用有償通貨「ブルーダイヤ」は、サービス終了後に払い戻しを受け付ける予定。