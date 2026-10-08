なんと約120万円のGeForce RTX 5090も

ASUSの「ROG Crosshair X870E Edition 20」は、ROGシリーズの20周年を記念したAMD X870Eチップセット搭載マザーボードだ。フラグシップモデルらしい豪勢な構成で、トリプルファンのオールインワン水冷CPUクーラーが付属。水冷ブロック上には、角度調整可能な6.67インチAMOLED曲面ディスプレイも搭載されている。価格は600,000円前後。

ASUSの「ROG Crosshair X870E Edition 20」。大型曲面ディスプレイが目を引く

背面のI/Oも強力。デュアル10GbE、デュアルUSB4タイプCポートなどが並ぶ

そのほか、20周年記念モデルが各種登場している。「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」は、GeForce RTX 5090グラフィックスカード。こちらも6.67インチのAMOLED曲面ディスプレイを搭載しており、上記マザーボードと同期した表示も可能だ。クワッドファンのクーラーは厚さが4.7スロットもあり、干渉には注意。価格は1,200,000円前後だ。

「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」。角にディスプレイを搭載する

裏側にもファンを搭載。内部の冷却にはベイパーチャンバーも使われている

「ROG GR20 Edition 20」は、オープンフレーム構造のケースだ。厚さ4mmの強化アルミニウム合金フレームを採用しており、縦置き/横置きのほか、斜め置きにも対応。さらに、専用設計のクロスフローファンを搭載しており、オープンケースながら、広範囲にエアフローを届け、SSD等を冷却することができる。価格は130,000円前後。

「ROG GR20 Edition 20」。縦置きだと、設置面積を最小限に抑えられる

ユニークなのはこの斜め置きスタイル。ダイナミックな雰囲気が感じられる

そして「ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20」は、超大容量の80 PLUS Titanium電源。220～240V入力時には最大出力3,000Wに対応しており、最大4枚のGeForce RTX 5090グラフィックスカードの駆動が可能だ(100V時は最大1,300Wまで)。着脱可能なOLEDディスプレイには、リアルタイムの消費電力を表示できる。価格は160,000円前後。

「ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20」。側面にOLED画面を備える

12V-2x6コネクタを4つも装備。「ROG Equalizer」ケーブルも4本付属する

旧世代チップセット採用の神鷹凛マザー

GIGABYTEの「B760M Aorus ARI WIFI6E DDR4」は、Intel B760チップセットを搭載するmicroATXマザーボード。神鷹凛モデルとなっており、マザーボードや製品パッケージにイラストが描かれている。ソケットはLGA1700のため、対応CPUは第14世代Coreまでとなるが、DDR4メモリが使えるので、導入コストを抑えやすいだろう。価格は27,000円前後。

GIGABYTEの「B760M Aorus ARI WIFI6E DDR4」。B760の神鷹凛モデルが登場だ

背面には、DisplayPort、HDMI、2.5GbE、USB3.2(Gen2x2)タイプCなどを備える

同社からはそのほか、AMD Socket AM4向けのモデルとして、「B550 X Eagle WIFI6E」と「B450M H ARGB」も発売となっている。こちらもチップセットは旧世代だが、メモリ高騰が続く中、手持ちのDDR4メモリを流用して、少しでもコストを抑えたい向きには、良い選択肢になるだろう。価格はそれぞれ、19,500円前後と10,000円前後。

「B550 X Eagle WIFI6E」。USBタイプC、2.5GbE、Wi-Fi 6Eなどが利用できる

「B450M H ARGB」はmicroATXモデル。B450なので初代Ryzenまでサポート可能だ

3面ガラスでカラフルなピラーレスケース

HYTEの「Y50 RGB」は、3面ガラスを備えたピラーレス仕様のミドルタワーケースだ。デュアルチャンバー設計を採用。電源やストレージを裏側に格納し、スッキリしたシステムを構築できる。ARGBファンをサイド(フレーム一体型トリプルファン)とリアに標準搭載。ピンクやパープルなど、カラフルな全5色をラインナップし、価格は20,000円前後だ。

省スペースPCでも使いやすい10GbEカード

AREAの「SD-PE10GL-GEN4」は、10GbEを増設できるPCI Express x1(Gen4)カードだ。コントローラは、定番のRealtek「RTL8127AT」を採用。大型ヒートシンクを搭載しており、安定した通信を実現している。Wake On LANとJumbo Frameにも対応。製品には、ロープロファイルブラケットが付属し、省スペースPCでも利用可能だ。価格は10,000円前後。

AREAの「SD-PE10GL-GEN4」。ロープロ対応の上、基板も短くて使いやすい

製品パッケージ。PCI Express x1なので、x1～x16のスロットで利用可能だ

クリアケースの外付けHDDが作れるキット

AOTECHの「AOK-35LEDCASEKIT-C10G」は、クリアパネルを採用し、内部を見ることができるという外付けHDD/SSDケースだ。3.5/2.5インチSATAドライブ1台(別売)の格納が可能で、LEDイルミネーションによる演出も楽しめる。内部にはUSBポートがあり、好みのLEDテープ/ライト等を搭載するカスタマイズも可能だ。パソコン工房での価格は4,040円。