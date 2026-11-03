ASUS、12V-2x6ケーブルの電流偏りを抑える「ROG Equalizer」同梱の電源ユニット5製品

ASUS JAPANは10月29日、12V-2x6対応の「ROG Equalizer」ケーブルを付属する電源ユニット5製品を発表した。10月30日から販売する。

ROG Equalizerは、GPU向け12V-2x6電源ケーブルの各ラインに流れる電流の偏りを抑え、局所的な発熱を軽減するためのケーブル。標準的な12V-2x6ケーブルでは1本あたり9.2Aとしている許容電流を17Aまで高めており、最大600Wの高負荷環境でも安定した電力供給を狙う。

ASUSによると、600W負荷時に一部の+12Vラインへ電流を偏らせる試験では、ROG Equalizer使用時のコネクター温度を約87.8℃に抑えたのに対し、通常の12V-2x6ケーブルでは約146℃に達したという。ケーブルとコネクターの局所的なホットスポット発生を抑える設計としている。

対象製品は1200Wの「ROG-THOR-1200P3-GAMING-E」「ROG-THOR-1200P3-WHITE-GAMING-E」、1200Wの「ROG-STRIX-1200P-GAMING-E」、1000Wの「ROG-STRIX-1000P-GAMING-E」「ROG-STRIX-1000P-WHITE-GAMING-E」の5製品。いずれも既存モデルにROG Equalizerを付属した新構成となる。

ROG EqualizerはATX 3.1およびPCIe 5.1に対応し、GPU側コネクターには挿入状態を確認しやすい2色成型構造や、接触抵抗を抑える大型の金メッキ接点も採用する。