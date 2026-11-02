AMDは10月30日、「AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.2 Optional Driver」を公開した。Radeon RX 9000/7000/6000/5000シリーズなどに対応する。

「AMD Radeon Software Adrenalin 26.10.2」公開。Radeon RX 7000 / 9000シリーズで不具合多数解消へ

Optional Driverに位置付けられ、不具合の解消を目的として新機能等の追加を行わないドライバアップデート。Radeon RX 9000シリーズでAMD FSR有効時の「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」がハングする問題や、FSR Frame Generationを有効にしたゲームでアプリ切り替えやオーバーレイ操作を行なった際にシステムがクラッシュまたはハングする問題も修正している。また既知の不具合が多数認識されたことで、今後のアップデートで対処が行われるかもしれない。下記はリリースノートの機械翻訳。

解消した不具合

Radeon RX 7600 シリーズのグラフィックス製品で『Valor Mortis』をプレイしている際、システムが断続的にシャットダウンすることがありました。

Radeon RX 7000 シリーズのグラフィックス製品で『Valor Mortis』をプレイしている際、ドライバーのタイムアウトが断続的に発生することがありました。

Radeon グラフィックス製品で AMD Software: Adrenalin Edition Performance Metrics Overlay を有効にした状態で、Xbox Game Bar などの他のオーバーレイを開いたり閉じたりすると、一部のゲームでアプリケーションのクラッシュやドライバーのタイムアウトが断続的に発生することがありました。

Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品で AMD FSR を有効にして『Death Stranding 2: On the Beach』をプレイしている際、アプリケーションのハングが断続的に発生する場合がありました。この問題が発生しているユーザーは、AMD FSR を無効にすることが推奨されました。

Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品でゲーム内 AMD FSR Frame Generation を有効にしてゲームをプレイしている際、アプリケーション間の切り替えやオーバーレイの切り替え時に、システムのクラッシュやハングが断続的に発生する場合がありました。

AMD Radeon グラフィックス製品で Steam ランチャーを起動する際、アプリケーションが断続的にクラッシュすることがありました。

Radeon RX 7000 シリーズグラフィックス製品でハードウェアアクセラレーテッド GPU スケジューリング (HAGS) を有効にして Windows 11 で動画を再生する際、ドライバーのタイムアウトが断続的に発生することがありました。

AMD Cleanup Utility で AMD Software: Adrenalin Edition をアンインストールした後、Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品を搭載した Windows 10 システムでゲームをプレイすると、アプリケーションのクラッシュが発生する場合がありました。

「推奨 + オプション」を選択した際、AMD Install Manager が AMD Software: Adrenalin Edition のオプションドライバーを検出できませんでした。

既知の不具合