AMDは10月30日、「AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.2 Optional Driver」を公開した。Radeon RX 9000/7000/6000/5000シリーズなどに対応する。
Optional Driverに位置付けられ、不具合の解消を目的として新機能等の追加を行わないドライバアップデート。Radeon RX 9000シリーズでAMD FSR有効時の「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」がハングする問題や、FSR Frame Generationを有効にしたゲームでアプリ切り替えやオーバーレイ操作を行なった際にシステムがクラッシュまたはハングする問題も修正している。また既知の不具合が多数認識されたことで、今後のアップデートで対処が行われるかもしれない。下記はリリースノートの機械翻訳。
解消した不具合
- Radeon RX 7600 シリーズのグラフィックス製品で『Valor Mortis』をプレイしている際、システムが断続的にシャットダウンすることがありました。
- Radeon RX 7000 シリーズのグラフィックス製品で『Valor Mortis』をプレイしている際、ドライバーのタイムアウトが断続的に発生することがありました。
- Radeon グラフィックス製品で AMD Software: Adrenalin Edition Performance Metrics Overlay を有効にした状態で、Xbox Game Bar などの他のオーバーレイを開いたり閉じたりすると、一部のゲームでアプリケーションのクラッシュやドライバーのタイムアウトが断続的に発生することがありました。
- Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品で AMD FSR を有効にして『Death Stranding 2: On the Beach』をプレイしている際、アプリケーションのハングが断続的に発生する場合がありました。この問題が発生しているユーザーは、AMD FSR を無効にすることが推奨されました。
- Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品でゲーム内 AMD FSR Frame Generation を有効にしてゲームをプレイしている際、アプリケーション間の切り替えやオーバーレイの切り替え時に、システムのクラッシュやハングが断続的に発生する場合がありました。
- AMD Radeon グラフィックス製品で Steam ランチャーを起動する際、アプリケーションが断続的にクラッシュすることがありました。
- Radeon RX 7000 シリーズグラフィックス製品でハードウェアアクセラレーテッド GPU スケジューリング (HAGS) を有効にして Windows 11 で動画を再生する際、ドライバーのタイムアウトが断続的に発生することがありました。
- AMD Cleanup Utility で AMD Software: Adrenalin Edition をアンインストールした後、Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品を搭載した Windows 10 システムでゲームをプレイすると、アプリケーションのクラッシュが発生する場合がありました。
- 「推奨 + オプション」を選択した際、AMD Install Manager が AMD Software: Adrenalin Edition のオプションドライバーを検出できませんでした。
既知の不具合
- Radeon RX 7000シリーズのグラフィックス製品で『Assassin's Creed Black Flag Resynced』をプレイしている際、アプリケーションのクラッシュやドライバーのタイムアウトが断続的に発生する場合があります。
- Radeon RX 5000シリーズのグラフィックス製品で『War Thunder』をプレイしている際、ドライバーのタイムアウトが断続的に発生する場合があります。この問題が発生しているユーザーの方は、AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1の使用を推奨いたします。
- 一部のRadeon RX 9000シリーズグラフィックス製品において、セカンダリディスプレイでのビデオ再生中にAMD FSRアップスケーリング、AMD Radeon Anti-Lag、およびゲーム内フレーム生成を有効にして『Cyberpunk 2077』をプレイすると、アプリケーションのクラッシュやドライバーのタイムアウトが断続的に発生する場合があります。この問題が発生しているユーザーは、ゲーム内フレーム生成を無効にすることが推奨されます。
- Ryzen AI Max PRO 400シリーズプロセッサでは、ゲームプレイ中にAlt+Tabを使用すると、『Call of Duty: Modern Warfare Remastered』が応答しなくなる場合があります。
- AMD Ryzen AI 9 400 シリーズプロセッサで『Gears of War: Reloaded』を起動すると、画面が真っ黒になる場合があります。この問題が発生している場合は、ゲーム内の表示モードを「ウィンドウモード」に切り替え、再度「フルスクリーン」に戻すことを推奨します。
- HuggingFace や GitHub へのアクセスが制限されている一部の地域において、AI Bundle コンポーネントのインストールに失敗する場合があります。
- Windows 10 システムでは、ドライバーのインストール後に AMD Smart Access Memory が無効になる場合があります。