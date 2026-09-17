Z890定番マザーボードがモデルチェンジ

MSIの「MAG Z890 Tomahawk WIFI II」は、ミリタリー調デザインを採用したIntel Z890チップセット搭載マザーボード。この「II」は、人気モデルだった従来製品の後継となるもので、スペックはほぼ踏襲しているが、背面のThunderbolt 4ポートは1つに減っている。ネットワークは、Intel Killer E5000Bの5GbEを搭載する。価格は56,000円前後。

MSIの「MAG Z890 Tomahawk WIFI II」。派手さを排した無骨な外観のモデルだ

バックパネルのI/O。従来2つあったThunderbolt 4ポートは1つに削減された

ゴージャスなチタンカラーの5080カード

ZOTACの「GeForce RTX 5080 Solid Core OC 20th Anniversary Edition」は、GeForce RTX 5080グラフィックスカードの限定モデル。同社の20周年を記念した特別モデルで、高級感のあるチタンカラーを採用したほか、鏡面仕上げのマグネット式バックプレートや、ARGBライティングを搭載したVGAサポートステイが付属する。価格は348,000円前後。

ZOTACの「GeForce RTX 5080 Solid Core OC 20th Anniversary Edition」

付属のVGAサポートステイには、ARGBのライティングストリップが内蔵

なんとホログラフィック搭載の簡易水冷

TRYXの「Holo 360」は、ホログラフィックディスプレイを搭載したというオールインワン水冷CPUクーラー。ビームスプリッティング光学システムにより、立体感のある映像を映し出すことができるという(解像度は640×480)。表示するコンテンツは、MP4動画にも対応。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格は29,500円前後だ。

以下、TSUKUMO eX.が投稿した動画を見ると、どんな見え方なのか分かりやすい。

ラジエータは36cmサイズで、トリプルファン「Fobr」を搭載。一体型のフレームを採用しており、高速回転時の共振を抑制しつつ、配線をスッキリできる。ファンの軸には、SLF静音ベアリングを内蔵。一般的な流体軸受と比べ、高周波ノイズを低減した。回転数は500～2,100rpm、ノイズレベルは29.2dB(A)。単品でも発売され、価格は7,500円前後だ。

ASUSから安価な簡易水冷、約1万円から

ASUSの「ASUS LC ARGB」は、エントリー向けのオールインワン水冷CPUクーラーだ。24cmモデルが10,000円前後、36cmモデルが11,000円前後と非常に安価ながら、ファンと水冷ブロックにARGBライティングを搭載。800～1,800rpmのファンはデイジーチェーン接続にも対応しており、配線は簡単だ。さらに3,000rpmの強力なポンプも搭載した。

ASUSの「ASUS LC ARGB」。「Prime LC ARGB」よりさらに下のシリーズとなる

水冷ブロックにはARGBを搭載。交換可能なレンズで外観のカスタマイズも可能だ

最新ハイエンド電源はケーブルにも注目

ASUSの「ROG Thor 1600W Titanium III EVO」は、ハイエンド向けの80 PLUS Titanium電源。この新モデルの大きな特徴は、12V-2x6電源ケーブル「ROG Equalizer」が付属することだ。これを使えば、高負荷時でもケーブルやコネクタの発熱を抑えて、安定給電できるという。電圧検知機能「GPU-First」にも対応する。価格は147,000円前後。

ASUSの「ROG Thor 1600W Titanium III EVO」。ROG電源のリニューアルモデルだ

消費電力を表示可能なOLEDディスプレイを搭載。有線で好きな場所に設置できる

なお、このROG EqualizerはROG電源専用というわけではなく、単品での販売も行われる。大型ケースでも快適に取り回せるよう、長さは75cmのロング仕様。標準的な12V-2x6ケーブルは1本あたり9.2Aの定格だが、この製品は17Aに強化、短時間の電流ピークにも対応できるという。ブラックのほかホワイトも用意され、価格は7,500円前後。

そのほか、80 PLUS Platinum電源の「TUF Gaming Platinum」も新発売。ROG Thorと同様に、高効率のGaN(窒化ガリウム) MOSFETを採用しつつ、コスパの良さも魅力だろう。ミリタリーグレードのコンデンサ、基板の保護コーティングなどを備え、耐久性にも優れる。価格は、1,000Wモデルが37,000円前後、1,200Wモデルが42,000円前後。

「TUF Gaming 1200W Platinum」。TUF 5Kブラックメタリックコンデンサを搭載

GPU-Firstなどは省略されているものの、コスパのバランスが良いモデルだ

モバイルにも固定にも便利なIPSモニター

ITPROTECHから、フルHDのIPSパネルを採用したモバイル液晶モニターが2モデル登場した。15.6型の「LCD15HCR-IPS2」と13.3型の「LCD13HCR-IPS2」。USBタイプCのケーブル1本で、PCからの映像出力と給電が可能だ。VESAマウントにも対応しており、自宅ではモニターアームに設置、という使い方もできる。ツクモでの価格は両モデルとも17,810円。