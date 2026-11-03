Colorful、AMD/Intel向けマザーボード15製品を国内投入

シー・エフ・デー販売は10月30日、Colorful製マザーボード15製品の国内取り扱いを開始した。AMD向けはX870E/X870/B850/B650チップセット搭載の13製品、Intel向けはB860搭載の2製品をラインアップする。

AMD向けでは、X870E搭載の「iGame X870E VULCAN OC V14」「CVN X870E ARK FROZEN V14」、X870搭載の「CVN X870 ARK FROZEN V14」「BATTLE-AX X870A-GHA WIFI V14」を用意。いずれもATXで、PCIe 5.0 x16に対応する。上位モデルでは5GbEやWi-Fi 7も搭載する。価格は38,800円前後から87,980円前後。

AMD B850搭載モデルは、ATXの「CVN B850 GAMING PRO WIFI7 V14」に加え、MicroATXの「iGame B850M ULTRA-OC V14」「CVN B850M GAMING FROZEN V14A」「BATTLE-AX B850M-PLUS PRO WIFI V14」「BATTLE-AX B850M-PLUS WIFI V14」「BATTLE-AX B850M-GHA WIFI V14」「BATTLE-AX B850M-T WIFI V14」の7製品。価格は18,980円前後から32,980円前後。

このほかAMD向けには、AMD B650搭載MicroATXモデルとして「BATTLE-AX B650M-E WIFI V14」と「BATTLE-AX B650M-T WIFI V14」を用意。価格はそれぞれ16,980円前後、16,200円前後。いずれもSocket AM5に対応する。

Intel向けは、LGA 1851対応のB860搭載モデル2製品を展開する。Mini-ITXの「CVN B860I GAMING FROZEN V20」はPCIe 5.0 x16、PCIe 5.0 x4対応M.2、2.5GbE、Wi-Fi 6Eを搭載し、価格は26,200円前後。MicroATXの「BATTLE-AX B860M-E WIFI V20」は2.5GbE、Wi-Fi 6、PCIe 5.0 x16などを備え、価格は18,980円前後。