白くてコンパクトなGeForce RTX 5070

CFD販売が中国Colorfulと国内正規代理店契約を締結、グラフィックスカードとマザーボードの取り扱いを開始した。多数の製品が登場しているが、まず注目したいのはGeForce RTX 5070グラフィックスカードの「iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC 12GB-V」。シングルファンでカード長は18cmと非常にコンパクトだ。価格は155,000円前後。

Colorfulの「iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC 12GB-V」。2スロット厚だ

ホワイトのバックプレートを搭載。ワンポイントのARGBライティングも備える

また「iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC 16GB-V」は、角度を調整できる液晶ディスプレイを備えたGeForce RTX 5080グラフィックスカードだ。この液晶ディスプレイは着脱可能になっており、付属のスタンドで好きな場所に置くこともできる。映像出力は、DisplayPort×3とHDMI×2。サポートステイも付属する。価格は270,000円前後。

「iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC 16GB-V」。上部に液晶画面を搭載する

背面のターボボタンを押すだけで、簡単にオーバークロックができる

一方マザーボードは、AMD向けの安価なmicroATXモデルが3種類登場している。B650チップセット搭載モデルは「Battle-AX B650M-E PRO V14」と「同 B650M-T V14」で、価格は15,000円前後と14,500円前後。A520チップセットの「A520M-T V14」はSocket AM4のモデルで、DDR4メモリを使ってコストを抑えたい場合に便利だ。価格は5,500円前後。

「Battle-AX B650M-E PRO V14」。B650モデルでは最安クラスでコスパが良い

シンプルな構成の「A520M-T V14」。DDR4メモリでシステムを安価に構築できる

SanDiskの新ブランド「Optimus」が登場

SanDiskから、M.2 NVMe SSDの新シリーズ「Optimus」が登場、発売が開始された。ハイエンド向けには、PCI Express 5.0対応の「GX PRO 8100」を展開。データ転送速度は、リードが最大14,900MB/s、ライトが最大14,000MB/sと高速で、価格は1TBが53,500円前後、2TBが98,500円前後、4TBが193,500円前後だ。ヒートシンク搭載モデルも用意されている。

SanDiskの「Optimus GX PRO 8100」。第8世代のBiCS TLC 3D CBA NANDを搭載する

ヒートシンク搭載モデルもラインナップ。RGB LEDで外観のカスタマイズが可能だ

なお、Optimus GXは従来の「WDBLACK」シリーズの後継ブランドと位置づけられており、このGX PRO 8100はWDBLACK SN8100とスペックは同等。そのほか、PCI Express 4.0世代ではWD_BLACK SN7100の後継となる「GX 7100」が登場しており、こちらの価格は500GBが21,500円前後、1TBが41,000円前後、2TBが81,000円前後、4TBが156,000円前後だ。

「Optimus GX 7100」。データ転送速度は、従来と同じ最大7,250/6,900MB/sだ

スマホサイズの液晶が付いた簡易水冷

Cooler Masterの「MasterLiquid Core LCD 6インチ」は、まるでスマホのような6インチ大型ディスプレイを搭載するオールインワン水冷CPUクーラー。この画面の解像度は960×480で、システム情報、画像、アニメーションを表示可能だ。カラーはブラックとホワイトの2色が用意され、価格は24cmモデルが20,000円前後、36cmモデルが25,000円前後。

Cooler Masterの「MasterLiquid Core LCD 6インチ」。ARGBファンを搭載する

ホワイトモデルも用意。画面の設定は「MasterCtrl」ソフトウェアから行える

シンガポール発の冷却パーツが多数発売

シンガポール発のブランド・Sudokooが日本上陸、複数の冷却パーツの発売が開始された。このブランドの名前は、Linuxの「sudo」コマンドと、日本の「数独」に由来。高い冷却性能だけでなく、特徴的なデザインにも注目だ。

ケースファンは「MACH120」「MACH140」が登場。静圧重視の30mm厚ファンで、液晶ポリマー(LCP)とガラスファイバーを組み合わせ、ブレードとフレームを強化したという。カラーはブラックとホワイトを用意。ハブ部分には透明な窓があり、白色LEDで光らせることができる。価格は、MACH120が4,800円前後、MACH140が5,100円前後。

「Energlo 360」は、トリプルファンを搭載するオールインワン水冷CPUクーラーだ。2,500～3,400rpmのポンプを採用し、TDPは最大310Wに対応。水冷ブロックには、マグネットとポゴピンで着脱可能なディスプレイを搭載し、向きを自由に変えて設置できる。価格は、ブラックが22,300円前後、ホワイトが23,800円前後。

サイドフロー型のCPUクーラーも2モデル登場している。両モデルとも、シングルタワーでヒートパイプは7本搭載。上位モデルの「SK700V MACH」は、MACH120ファンとディスプレイを搭載し、TDPは280Wに対応する。一方下位モデルの「SK700」はTDPが220Wで、対応がSocket AM5のみとなるのは注意だ。価格はそれぞれ、16,000円前後と12,000円前後。