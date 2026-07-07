『NTE: Neverness to Everness』Steam版が7月8日リリースへ。独自ランチャーが不要に

Hotta Studioが提供している超現実アーバンオープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』において、新しくSteam版が用意される。独自ランチャーを導入しなくても遊べるようになり、ハードルが下がるはずだ。
アニメ調の特徴的なグラフィックを最新Unreal Engineで楽しめるオープンワールドゲーム。プレイヤーは異象ハンターに扮して万年赤字の骨董屋「エイボン」に所属することになり、街に潜む謎を解き明かしていくことになる。
AndroidとiOS、PlayStation 5、Windows向けに提供されてきたが、今回Windows版にSteam経由での配信を開始したというもの。独自ランチャーの導入が不要になるうえ、Steamでの配信があるとSteamOSでも導入が容易で簡単に遊べるようになるはず。Steam MachineやSteam Deckでも手軽にアクセスできるようになるだろう。
▼ 高画質版https://t.co/m1zuCPb3Fl— NTE 公式 (@NTE_JP) June 28, 2026
『NTE』Ver.1.2「九百九十九夜」7月8日より配信スタート！
新限定Sランクキャラ「真紅」「イロヒ」が登場予定！
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