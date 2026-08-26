MetaおよびEssilorLuxotticaは8月26日、AIグラス「Meta Glasses」の日本販売を開始した。Meta Glassesは、同社が展開するAIグラスの技術と機能をベースにした新製品で、Meta.comおよび認定小売店で販売する。価格は5万600円から。

Meta Glasses

Metaは2026年5月に「Ray-Ban Meta」「Oakley Meta」を日本に投入しており、今回新たにMeta Glassesをラインアップへ追加する。AIグラスは利用者と同じ視点で周囲を理解し、一日を通してサポートするAIアシスタント体験を提供するデバイスとして位置付けている。

Meta Glassesは、「Meta Adventurer」「Meta Fury」「Meta Glasses by Kylie」の3種類のフレームスタイルを展開。Classic BlackやClassic Tortoise、Racing Greenなど複数のカラーを用意し、EssilorLuxotticaのサングラスレンズや偏光レンズ、Transitionsレンズ、クリアレンズを選択できる。全26種類のスタイルをラインアップする。

「Meta Adventurer」「Meta Fury」「Meta Glasses by Kylie」の3種類

機能面では、Meta AIを呼び出せるアクションボタンを備えるほか、オープンイヤースピーカーや高精度マルチマイクアレイを搭載。ハンズフリーでの写真・動画撮影にも対応する。また、撮影時には前面の「キャプチャLED」が点灯し、周囲に撮影中であることを知らせる仕組みを採用した。

本体にはメタのマークがあしらわれている

バッテリー駆動時間は8時間以上で、付属の充電ケースを利用することで最大40時間分の追加駆動が可能。度付きレンズにも対応しており、購入後に眼鏡店でレンズ交換できるとしている。

Metaは今後もソフトウェアアップデートを通じて、新たなAI機能を追加していく予定としている。