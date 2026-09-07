ユニットコムは9月7日、独自に展開する「iiyama PC」ブランドの新製品として、第13世代Core i5-13420Hを搭載するミニPCを発売した。

iiyama PC、第13世代Core i5-13420H搭載ミニPC発売。手のひらサイズでコンパクト

手のひらサイズの小型ボディに、省電力性能に優れたモバイル向けプロセッサを搭載するミニPC製品。約43.9（H）×139.9（W）×129.9（D） mm小型ながら豊富な端子類を備え、モバイル向けながら高性能ノートパソコン向けに設計されたCore i5-13420Hで高い性能を利用可能。インターネット閲覧や文章作成まで幅広い作業で高速な動作を行える。

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Windows 11 Home / インテル Core i5-13420H プロセッサー / DDR5 8GB(8GB×1) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル統合グラフィックス / コンパクトケース / ACアダプター

SOLUTION-I1MA-134H-UHPX

Windows 11 Pro / インテル Core i5-13420H プロセッサー / DDR5 16GB(16GB×1) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル統合グラフィックス / コンパクトケース / ACアダプター