こんにちは。eスポーツライターの小川です。

3月21日、22日の2日間、愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）でeスポーツイベント「ASIA esports EXPO 2026」（主催：愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会、日本eスポーツ協会）が開催されました。

本イベントは、9月19日から10月4日まで名古屋で行われる「第20回アジア競技大会」（主催：愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会）に向けた、日本代表候補選手の最終選考競技会をメインとした、eスポーツの大会、展示会です。

3月21日にはレースゲーム「グランツーリスモ7」、サッカーゲーム「eFootball」、パズルゲーム「ぷよぷよeスポーツ」、22日には格闘ゲーム（対戦格闘団体戦）「ストリートファイター6」「THE KING OF FIGHTERS XV」「鉄拳8」の最終選考競技会が行われました。

今回、筆者が注目したのは、日本代表が決定する重要な本大会において、競技用PCやモニターなどの機材提供をしたのが、マウスコンピューター（G TUNE）だったということ。

なぜ、同社は今回のeスポーツイベントに機材提供やブース出展をしたのでしょうか。

同社のブースを体験したあと、軣社長に単独インタビューをしてみました。

マウスコンピューターブースに遊びにきた

「ASIA esports EXPO 2026」の会場内に設けられた、マウスコンピューターブースでは「G TUNE」のデスクトップPCの展示、試遊、抽選会が実施されていました。

試遊コーナーでは、大会使用タイトルのうち「ぷよぷよeスポーツ」「ストリートファイター6」「THE KING OF FIGHTERS XV」「鉄拳8」の4タイトルを「G TUNE」でプレイできる環境が整えられていました。

担当者にブースの見どころや製品の特徴について聞いてみましょう。

マウスコンピューターの広報さんにブースを案内していただきました。

「ストリートファイター6」の試遊台「G TUNE FG-A7G80」。GPUにGeForce RTX 5080を搭載するハイエンドモデル

「鉄拳8」の試遊台「G TUNE FG-A7G80」。黒を基調としたクールなミドルタワー、ハイエンドのRyzen 7が採用

「THE KING OF FIGHTERS XV」の試遊台「G TUNE DG-I7G70」。ハイエンドのCore i7を搭載、高パフォ－マンス機

「ぷよぷよeスポーツ」の試遊台「G TUNE DG-A5G6A」。Ryzen 5搭載でコスパに優れる1台、白を基調して可愛い

ブースで驚いたのは、タイトルごとに異なるスペックのPCが用意されていた点です。

「G TUNE」＝「高スペックなPC」というイメージがありますが、試遊コーナーでは各タイトルの推奨スペックに合わせて、性能と価格帯が調整されたモデルが展示されていました。

例えば『ぷよぷよeスポーツ』の試遊コーナーでは「AMD Ryzen 5 4500」と「NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（8GB）」を搭載した「G TUNE DG-A5G6A」のホワイトモデルが採用されていました。

ぷよぷよがファミリー層や女性にも人気のゲームということで、親しみやすいデザインと価格帯のモデルを採用したとのこと。

高画質なグラフィックが魅力の『ストリートファイター6』は「AMD Ryzen 7 9800X3D」と「NVIDIA GeForce RTX 5080」を搭載した「G TUNE FG-A7G80」で試遊できました。

ゲームプレイはもちろんのこと、配信や録画を同時に行っても快適に動作する、ハイエンドなモデルです。

（広報さんから「良ければ試遊どうですか？」と促され）

せっかくなので、筆者もハイエンドモデルの「G TUNE FG-A7G80」を体験してみました。

ちなみに普段、筆者はレバーレスコントローラーで『ストリートファイター6』をプレイしているので、スタッフさんに（わざわざレバーレスコントローラーを接続してもらうという）お手数をお掛けしながら体験してみることに。

流石、最高スペックのゲーミングPC……まあ、とんでもないです。

実は、このときヘッドホンをつけ忘れてしまい、ゲーム音を聞かないまま、プレイしたのですが、背景がキレイすぎるのと、キャラがぬるぬる動くことに感動して、まったく気づきませんでした。

また、同時に体験できた「iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1J」は、なめらかで美しい映像が魅力な24.5インチのフルHDモニター。

機材の説明では「映像の表示が速く、動きがわかりやすくなることで、操作がしやすい」とのことでしたが、確かに映像のレイテンシーを感じず、キャラの動きがダイレクトに脳に伝わってくるので、気持ちいいように「目押し」でコマンドが決まります。

自宅では、ミスりまくるコマンド技も、この環境ではまったくミスりませんでした（家でもこの環境で練習したい…）。

自我が出すぎてしまったので、ブースのレポに戻りましょう。

特に存在感を放っていたのが、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」とのコラボモデル「G TUNE FG-A7G80（DFMコラボPC）」です。

パネルの側面には、しっかりとチームロゴが施されており、内部は「DFM」のチームカラーである青色のLEDで彩られています。

「AMD Ryzen 7 9800X3D」と「NVIDIA GeForce RTX 5080」搭載で、eスポーツタイトルを楽しむスペックとして申し分ありません。

G TUNEブランドのヘッドセット、ワイヤレスゲーミングマウスG38、ラピッドトリガー対応キーボードも展示されており、実際に手に取って使用感をチェックできました。

ブースを体験する方々の様子を見ていると「G TUNE」でのeスポーツ体験を楽しんでいる方々は勿論のこと、初めてアーケードコントローラーに触れる方や、ヘッドホンでのサウンド体験を楽しむ方など、さまざまな来場者の姿がありました。

ブースの試遊を楽しんだ来場者には、SNSフォローを行なうことで豪華景品が当たる抽選会が実施されていました。

抽選会では「iiyama G MASTER シリーズ液晶ディスプレイ」やラピッドトリガー搭載のゲーミングキーボード、ワイヤレスゲーミングマウスなど豪華な景品がプレゼントされました。

さらに抽選会に参加した人以外にも、SNSフォローやブースでの試遊を楽しんだ人全員に、名古屋にある同社の「マウスコンピューター 名古屋ダイレクトショップ」で利用できる10%オフクーポンがプレゼントされていました。

ちなみに1日目の開場20分の時点で、金賞の「iiyama G MASTER シリーズ液晶ディスプレイ」は2名分の当選者が出ていました。

こういうのって、本当に金賞が入ってるんですね（めちゃくちゃうらやましい）。

今回の大会でPC系プラットフォームの全競技に使用されているのも「G TUNEシリーズ」でした。

今回のイベントはあくまでも日本代表候補選手の最終選考を行なう予選会であり、アジア競技大会の本番については、現時点では機材などについてはまったくの未定とのこと。

（アジア競技大会の管轄はJESUではなく、愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会）

とはいえ、今大会中はPCトラブルによる、テックポーズ（※eスポーツの競技中にPCの不具合、通信障害、周辺機器のトラブルなど、技術的な問題が発生した際に試合を一時中断する措置のこと）もなかったように思えるので「G TUNE」の信頼性の高さをアピールできたように思えます。

選手たちも「予選大会と同じ環境」であるほうが安心してパフォーマンスを発揮できるので、アジア競技大会の本番でも「G TUNE」が採用されることも期待したいところです。

マウスコンピューター 代表取締役社長 軣氏に単独インタビュー

ASIA esports EXPO 2026の会場で、マウスコンピューター代表取締役社長・軣 秀樹氏にeスポーツへの取り組みやゲーミングPCへの想いを伺いました。

-- eスポーツに対する御社の取り組みをお聞かせください。

元々は幅広くゲーミングユーザーを増やしたいというところから始まっており「G TUNE」のブランドを作ってから今年で22年目になります。昨年1月の「G TUNE」のブランドロゴリニューアルのタイミングから、よりプロユースに適したデザイン・スペックへと刷新し、かなりeスポーツ寄りに舵を切りました。

一方「NEXTGEAR」はこれからゲームを始めたいライトなユーザー向けブランドとして「G TUNE」とはスペックと価格帯を分けています。

-- ブランドリニューアルを経て、製品自体に変化はありましたか。

プロのeスポーツ選手やハイスペックのゲームをやりたいというお客様の声を、しっかり製品に反映させています。

「G TUNE」はLEDの明るさを抑えたシックなデザインで、暗い部屋の中でもPCが目立つことがない仕様です。ゲーミングユーザーの中にはLEDできらびやかな筐体を好む方もいますが、そうでない方も多いので、このようにしています。

「G TUNE」と「NEXTGEAR」のブランドの棲み分けの中で「G TUNE」はよりハイエンドで、プロユースにも適したラインアップとして展開しています。

最近は、学校でのeスポーツ活動が盛んになってきていますが、スペック面でもデザイン面でも、教育現場において違和感なく使っていただけるかと思います。

-- ブランドリニューアル時、反響はいかがでしたか。

きらびやかな筐体が多いゲーミングPC市場の中で、受け入れられるかという不安はありました。ただ結果的にお客様にも好評だったので、このコンセプトは今後も変えずに続けていきます。

-- 製品開発において、大切にしていることはありますか。

闇雲に新しい技術を搭載するのではなく、お客様の声を直接聞いて製品に反映することです。

最新の技術を搭載すれば確かに性能は上がりますが、それで価格が必要以上に上がってしまえば、求めにくい製品になってしまいます。それよりも大事なのはお客様が何を求めているかです。

そのため、数年前からイベントや大会に開発スタッフを積極的に出して、直接お客様の声を聞いて開発に取り入れるよう取り組んでいます。

例えば、ゲームユーザーから周辺機器の置き場所に困るという声があり、ヘッドホンをかけるフックをつけたり、天板に小物を置けるスペースを作ったり。そういった工夫を製品に反映しています。

-- 今回の「ASIA esports EXPO 2026」では協賛や機材提供だけでなく、ブース出展もされています。その経緯や意図について教えてください。

国際大会と同等の会場設備で「自社PCを試したかった」というのが一番の理由です。

-- ベースでのお客様の反応はいかがでしたか。

eスポーツ競技の体験や観戦を目的に来場しているお客様は、他の会場と比べても、熱量が高いと感じました。

これまでの展示会での出展は、あくまでも総合的なイベントでの出展というケースが多く、今回のような、eスポーツなどの「特定のコンセプトのあるイベント」でブースを出す機会はなかなかありませんでした。

競技観戦を目当てにして来るお客様が「実際にPCを触って何を感じたか」。

これはなかなか他の展示会では得られないフィードバックです。

ブースでは、アンケートも実施しているので、後日スタッフとの振り返りも含めて今後の開発に生かしていきたいと考えています。

-- 今後、どのような形でeスポーツ市場に関わっていきたいと考えていますか。

eスポーツ人口を増やしていくことが私どもの役目です。日本発のゲームタイトルが多いにもかかわらず、なぜ海外の方が盛り上がっているのかという疑問を常に持っています。

将来プロを目指す子どもたちが当社のPCを選んでくれればという思いもありつつ、まずは市場と行政を活性化させたいという気持ちで、こういったイベントに積極的に参加していければと考えています。

-- 今回の「ASIA esports EXPO 2026」で印象に残ったシーンはありましたか。

ぷよぷよの日本代表が10歳だったことですね。年齢に関係なく誰にでもチャンスがあるというのがeスポーツの魅力だと改めて感じました。

全年齢層に私たちの製品を選んでいただけるよう、ハイエンドから、お手に取りやすいリーズナブルなものまで、幅広いラインアップを揃えていかなければと考えています。

軣社長がプレゼンターとして登壇

2日目の「対戦格闘団体戦」（スト6、鉄拳、KoF）の表彰式にて、マウスコンピューター 代表取締役社長の軣秀樹氏がプレゼンターとして登壇しました。

「対戦格闘団体戦」に選出された3名の選手のうち「スト6」部門のひぐち選手には軣社長からユニフォームとパネルが手渡されました。