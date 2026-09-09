タイトルの豊富さや自由度の高さで人気のPCゲーム。緻密に作り込まれた世界観や個性的なキャラクターを、美しく滑らかなグラフィックで楽しめるのも支持される理由です。もっともAAAタイトルを高画質、高フレームレートでプレイするには、ハードウェア側にも高い性能が求められます。そのため、ゲーミングPCの購入を考えている人の中には「せっかくならプレイできるタイトルの選択肢が多くて、長く快適に使える性能のPCを選びたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、性能にこだわりのあるゲーマーから注目を集めているFRONTIERの次世代ゲーミングブランド「FREX∀R（フレクサー）」のラインアップから、『ソニックレーシング クロスワールド』推奨PC「FRZAB850B/SRC」をピックアップ。実際に同タイトルや『ELDEN RING NIGHTREIGN』をプレイして動作の安定性や操作性、描画の滑らかさなどをチェックし、そのリアルな“実力”に迫ってみました。

「FREX∀R」とは？

次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R」とは？ その魅力を解説

BTO（Build To Order＝受注生産）パソコンのパイオニアとして、1993年の創業以来、30年以上にわたり実績を積み重ねてきたFRONTIER。一般向けから法人向けまで幅広いラインアップを展開しており、用途や予算に合わせてきめ細かくカスタマイズして購入できるのが長年支持される理由です。なかでもゲーミングPCの充実ぶりには定評があり、初心者向けからプロゲーマー向けまで多彩な製品が用意されています。

そのFRONTIERが、2025年10月に「異次元の楽しさ、無限の可能性。」というコンセプトで新しく立ち上げたゲーミングPCブランドが「FREX∀R（フレクサー）」です。ブランド名の「∀」は“すべての”を意味しており、「すべてのユーザーに寄り添い、その声を取り入れながら革新的な製品を生み出し続ける」というメッセージが込められているとのこと。

FREX∀Rの製品は、いずれも性能と信頼性にこだわった“ハイエンドならでは”の構成になっているのが大きな特徴です。流線型を基調とした斬新かつ洗練されたデザインのケースには、高品質コンポーネントを使用したゲーミング仕様のマザーボードや耐久性に優れる80 PLUS PLATINUM認証電源を搭載。また、水冷CPUクーラーを標準装備しており、静音性と冷却性能を高いレベルで両立しています。さらに、大型グラフィックスボード採用モデルの場合は、その自重でたわんだり歪んだりしないように支える専用設計のオリジナルVGAホルダーも搭載。加えて標準で3年間の保証が付属するほか、無料点検サービスや購入後3カ月間の新品交換対応など、手厚いサポートが用意されているのも魅力的なポイントです。

「FREX∀R」とは？

現在、FREX∀Rはフルタワー型の「Z」とミニタワー型の「X」の2シリーズが展開されていますが、今回試用した「FRZAB850B/SRC」はそのうちZシリーズの最新モデル。7月に販売開始されたばかりの製品で、ゲーマーから高く評価されているAMDの最新世代のCPU「AMD Ryzen 7 9800X3D」とグラフィックスボード「AMD Radeon RX 9070 XT」を搭載して、最高峰のゲーム体験を実現しています。

そのほかのスペックも妥協がなく、 高速なDDR5メモリを標準で32GB、M.2 NVMe Gen4 SSDを1TB搭載しており、OSの立ち上げやゲームの起動、ロードにかかる時間を最小限に抑えています。現在はもちろん、将来にわたって長い間、幅広いジャンルのゲームを快適にプレイできるよう開発されているのが「FRZAB850B/SRC」なのです。

最新のAAAタイトルの多くを快適にプレイできる実力を備えており、PCの知識がない初心者でも安心してゲームに没入できる製品にまとめあげられています。なかでもセガの人気レーシングゲーム『ソニックレーシング クロスワールド』については、FRONTIERにて厳格な動作検証を行なったうえでセガより認証を受けている“お墨付き”。スピーディーなレースアクションを安定した高フレームレートで爽快に楽しむことが可能です。

水冷CPUクーラーを標準装備しています

ARGBライティングによる華やかな演出も魅力的なポイント

実際のプレイで見えたハイエンド性能

実際に、「FRZAB850B/SRC」はどのくらい快適にゲームをプレイできるのでしょうか？ そこでまず、推奨タイトルである『ソニックレーシング クロスワールド』をプレイして、操作のレスポンスや描画の滑らかさ、動作の安定性などをチェックすることにしました。

『ソニックレーシング クロスワールド』は、「ソニック」シリーズよりシリーズ史上最多のキャラクターが登場するほか、無料アップデートとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、アルル（「ぷよぷよ」シリーズ）など多彩なキャラクターが参戦するレースゲーム。タイトルに“クロスワールド”とついていることからも分かるように、異世界（クロスワールド）に移動してレース展開が劇的に変化するのが特徴です。その迫力あるレースバトルはもちろんですが、ガジェットカスタムで多様なプレイスタイルを楽しめるのも大きな魅力になっています。

実際に「FRZAB850B/SRC」でプレイしてみて、まず驚いたのが、ゲームの起動の速さ。10秒とかからず立ち上がります。またコースが開始するまでの待ち時間も数秒程度で、キャラクターや背景を見渡したり、余韻に浸っていたりするうちに完了。遅延によるストレスを感じるヒマもありません。

設定できるフレームレートが最高60fpsなので、今回は4K/60fpsでプレイしてみましたが、緻密かつ滑らかなグラフィックで変化に富んだ風景や演出を楽しむことができました。背景で恐竜が動いていたり、派手な演出があったりする場面でも、負荷の高さを感じさせるような処理落ちなどは一切なし。2周目のクロスワールドにワープするトラベリング時もカクつくことはなく気持ちよく走れました。まさに“異次元の楽しさ”！

アクセルやブレーキ、ドリフトの操作もダイレクトで遅延を感じさせず、コーナリングも快適。パンチなどのアイテムを使う際も狙いをつけやすく、相手から攻撃を受けた際の回避もしやすく感じました。

オンライン対戦の際も、マッチング後のロードが短く待たされる感じがありません。また、プレイヤーが増えても描画は滑らかで、設定を見直す必要性を感じませんでした。

全体を通して、操作に引っかかりを覚えたり、処理の重さを感じたりする場面はなく、動作は常に安定していました。レース中、フレームレートが終始安定して60fpsを維持していたのは、さすが“推奨PC”です。ソニックレーシングの世界観をめいっぱい楽しみたいという人には、文句なしにおすすめできるPCと言えそうです。

続いて、『ELDEN RING NIGHTREIGN』も試してみました。

『ELDEN RING NIGHTREIGN』は、大ヒット作『ELDEN RING』の世界観をベースにしたスピンオフ作品で、他プレイヤーと協力しながらボス討伐を目指す協力型サバイバルアクションゲーム。美麗なグラフィックやプレイごとにフィールドの拠点や敵、アイテムが変化するランダム性、個性的なキャラクターなどが魅力的です。

マルチプレイが基本ですが、今回はソロでプレイしてみました。最大フレームレートは60fpsですが、レイトレーシングを有効にするなど、グラフィック設定を高めると描画負荷が上がり、グラフィックボードの性能によっては60fpsを安定して出すことが難しい場合があります。しかし、レイトレ性能が強化されたAMD Radeon RX 9070 XTを搭載している「FRZAB850B/SRC」の場合、最高画質設定でも4K解像度で60fpsを安定して出すことができました。

『ELDEN RING NIGHTREIGN』のプレイ画面 ©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2026 FromSoftware, Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2026 FromSoftware, Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2026 FromSoftware, Inc.

炎や魔法など、派手なエフェクトが出現する場面や、広大なフィールドを高速で移動している際も、描画は滑らかでカクついたり違和感を覚えたりすることは一切なし。そのためダークファンタジーならではの世界観やダイナミックなアクションを、リアルかつ美しいビジュアルで楽しめました。

長時間プレイしていてもパフォーマンスが落ちず動作が安定していたのは、高品質なパーツを使用し冷却性能の高い「FRZAB850B/SRC」ならでは。本作のような一定以上の負荷がかかる重量級タイトルを快適に楽しむのにもピッタリのPCと言えそうです。

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2026 FromSoftware, Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2026 FromSoftware, Inc.

今後登場するAAAタイトルを楽しみにしている人にも注目の1台

『ソニックレーシング クロスワールド』や『ELDEN RING NIGHTREIGN』のような、美しいグラフィックとダイナミックなアクションが融合したゲームを存分に楽しむには、PC側にもそれ相応の性能が求められます。

とくに最近のAAAタイトルは以前にも増して要求するCPUやGPUの性能が高くなってきています。また、扱うデータ量が増えるのにともないメモリ使用量やロード時間も確実にアップしており、大容量メモリや高速なストレージは必要不可欠に。

こうしたなか、第2世代3D V-Cacheの搭載でレイテンシを抑えるなどしてゲーミング性能を高めたAMDの最新世代CPU「AMD Ryzen 7 9800X3D」や、AIやレイトレ性能を大幅に向上したGPU「AMD Radeon RX 9070 XT」、32GBのメモリ、1TBのM.2 NVMe Gen4 SSDを備えた「FRZAB850B/SRC」は、純粋にゲームを楽しみたいユーザーにとって有力な購入候補となり得るPCと言えるでしょう。

推奨タイトルの『ソニックレーシング クロスワールド』だけでなく、『ELDEN RING NIGHTREIGN』のようなタイトルも高画質設定で快適にプレイできる性能を持っており、今後数年の間は第一線で活躍してくれることが期待できます。2026年に発売が予定されている注目作やAAAタイトルを楽しみに待っている人にとっては、心強い相棒になってくれそうです。

「今話題になっているゲームを快適に楽しみたい」という人はもちろんですが、「今後登場する大作も楽しめるPCを用意しておきたい」という人にもおすすめできる「FRZAB850B/SRC」。FREX∀Rが目指す“異次元の楽しさ”を体感したい人は、一度公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

FRZAB850B/SRCをチェック！

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