LEVEL∞、多面ガラスフルピラーレスゲーミングPCにハーフミラー仕様追加

ユニットコムは8月27日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」におけるハイエンドモデルとして「ハーフミラー仕様 LEVEL∞ R-Class RGB Build ピラーレスモデル」を追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

サイド吸気を取り入れたスタイリッシュなエアフロー設計で、高い拡張性を備えたというハイエンドゲーミングPC。ケースに用いるガラスがハーフミラーになっている点が特徴で、W字形状のサイドパネルが立体広域的に陰影を生み出し、洗練された佇まいを演出。RGB LEDイルミネーションをオンにすると透過し、オフにするとミラー調が楽しめるとしている。

LEVEL-RW85-R97X-TKX [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 9700X

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：364,800円

LEVEL-RW85-LCR99Z-TGX [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3D

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：499,800円

LEVEL-RW89-LC270K-VKX [RGB Build]