ゲーミングPC「LEVEL∞」誕生10周年記念プロジェクト始動。スターターキットなど発売

ユニットコムは9月11日、独自に展開する「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」についてが2025年に10周年を迎えていたことを記念して、次の時代に向けた新たな挑戦をつなぐという記念プロジェクト「LEVEL∞ 10th Anniversary Project」を開始した。

「LEVEL∞」は2015年に発足したゲーミングPCブランドで、2025年に10周年を迎えている。多くのゲームタイトルやeスポーツシーン、プロゲーマー、ストリーマー、インフルエンサー、コミュニティ、そして全国のPCゲーミングユーザーとの接点作り続け、進化し続けるゲーミングPC環境に適応したモデルしてきた。今回10周年の軌跡を振り返りながら、記念モデルの発売や記念キャンペーンの展開を行うとしている。

10周年記念プロジェクトとして、会員登録の上で対象製品を購入すると 「通常0.5％」分のポイント還元が今だけ「5％」まで大幅に上昇中。さらにLEVEL∞ スターターキットとして「ゲーミングPC本体・モニター・マウス・キーボード・マウスパッド・ヘッドセット(イヤホン)」をセットにして販売するほか、えなこ特製クリアファイルもプレゼントする。