パソコン工房「決算特別 スーパー還元祭」開催中！ 対象パソコンの購入で最大3万円分還元

ユニットコムは9月8日、全国のパソコン工房とグッドウィルの店舗で、会員限定施策「決算特別 スーパー還元祭」を開始した。実施期間は10月5日（月）まで。
期間中、対象製品を購入することで構成に応じた最大3万円分の還元を受けられるというキャンペーン施策。店舗では直営店舗で利用できる商品券、通販サイトではパソコン工房ポイントでの還元が行われる。対象機種は店舗とWEB通販とそれぞれ独自に設定されており、還元額は下記の通り。
- 「NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell・NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell・NVIDIA RTX 4000 Ada・AMD Radeon AI PRO R9700）」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX A400（GeForce RTX 5070 Ti）」を搭載した新品デスクトップPC：20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060 Ti（GeForce RTX 3050・AMD Radeon RX 9060 XT・AMD Radeon RX 7600）」を搭載した新品デスクトップPC：15,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 9（インテル Core Ultra 7）」を搭載した新品デスクトップPC：15,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（インテル Core i3）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5080」を搭載した新品ノートPC：30,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 5060）」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra X7（インテル Core Ultra 7・インテル Core 7・インテル Core i7）」を搭載した新品ノートPC：10,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル プロセッサー N100」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元