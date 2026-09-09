中国ファーウェイは7日（現地時間）、3つ折りスマートフォンの最新モデル「HUAWEI Mate XT 2 ULTIMATE DESIGN」（以下、Mate XT 2）を中国で発表した。新チップセット「Kirin 9050 Pro」と、2026年6月に発表されたOS「HarmonyOS 7.0」を採用する。価格は19,999元から。

Kirin 9050 Proを搭載した新世代3つ折りスマホ

2025年2月にグローバル発表された「HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN」に続く、3つ折りスマートフォンの最新モデル。ディスプレイ面に2カ所のヒンジを設け、展開すると10.2インチの大画面、閉じると6.5インチ画面で持ち運びやすいサイズとなる。

HUAWEI Mate XT 2 ULTIMATE DESIGNの製品ページ

前世代からパフォーマンスを向上させたファーウェイ独自の最新チップセット「Kirin 9050 Pro」を採用し、マルチタスクや大容量ファイルの処理、ゲームなどでの性能向上をうたう。メモリは16GB。ストレージは256GB、512GB、1TBを用意し、モデルによっては2TBも選択可能。

ディスプレイはOLEDで、広い視野角の通常モードと、狭い視野角のプライバシーモードを切り替えられる“のぞき見防止”機能を備えたモデルも用意。画面解像度は展開時が2,232×3,184ドット、折りたたみ時が2,442×1,140ドット。

また、ファーウェイのスマートウォッチなどで搭載されている心電図機能も備え、画面を広げ、フレームの両側を両手で持つと心電図を取得し、心電図レポートを確認できる。

背面カメラは3眼構成で、連続可変絞りとOISに対応した5,000万画素のメイン、4,000万画素の超広角、5,000万画素のペリスコープ望遠という内容だ。本体はIP58／IP59等級の防塵・防水性能に対応する。

本体サイズは157.2×77mm、厚さ12.3mm（折りたたみ時）、重さは約299g（通常モデル時）。カラーはパープル系、ブラック系、ホワイト系の3色。充電ポートはUSB Type-C。