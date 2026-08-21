LEVEL∞、『グラブルリリンク ラグナロク』推奨ゲーミングPC発売

ユニットコムは8月19日、『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

多彩なキャラクターとの連携で、爽快なバトルを体験できるアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』を快適にプレイできるという推奨ゲーミングPC製品。RyzenプロセッサとAMD Radeonグラフィックスを組み合わせている点が特徴。

LEVEL-M8AM-R77-PGXB-GFR

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 7 7700

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス： AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：229,700円

LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-GFR

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：289,800円

LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-GFR