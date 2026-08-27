LEVEL∞、『タワー オブ アイオン』推奨ゲーミングPCの構成を更新して発売

ユニットコムは8月27日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」で販売中の『タワー オブ アイオン』推奨ゲーミングPCの構成を更新し手発売した。カスタマイズして注文できるBTOに対応する。
『タワー オブ アイオン』は2009年にサービスインしたタイトルで、天族と魔族という2勢力が対立する戦争型MMORPG。空中を飛行できる点が特徴で、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争が地上だけでなく空中でも繰り広げられるという。
LEVEL-M8AM-R96X-RKXB-TOA
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：259,800円
LEVEL-14FHX31-UX7-URSX-TOA
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H
- メモリ：LPDDR5X-7467 32GB(オンボード)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：インテル Arc B390 GPU
- ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)
- 価格：329,800円