ユニットコムは8月27日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」で販売中の『タワー オブ アイオン』推奨ゲーミングPCの構成を更新し手発売した。カスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、『タワー オブ アイオン』推奨ゲーミングPCの構成を更新して発売

『タワー オブ アイオン』は2009年にサービスインしたタイトルで、天族と魔族という2勢力が対立する戦争型MMORPG。空中を飛行できる点が特徴で、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争が地上だけでなく空中でも繰り広げられるという。

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OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：259,800円

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