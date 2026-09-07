KDDI Digital Lifeは9月7日、横浜DeNAベイスターズと連携し、横浜スタジアム限定で「povo Data Oasis」の提供データ容量を通常の5倍となる0.5GB（24時間）に増量するキャンペーンを実施すると発表した。あわせて「データ使い放題（24時間）」のプロモコード配布や、選手サイン入りグッズが当たるプレゼント企画も展開する。キャンペーン期間は9月8日から10月7日まで。

povoと横浜DeNAベイスターズの連携キャンペーンを実施

povo2.0利用者を対象に、横浜スタジアム球場内からpovoアプリ経由で専用ページへアクセスし、位置情報による来場確認を行うことで、通常は0.1GB（24時間）の「povo Data Oasis」を5倍となる0.5GB（24時間）で利用できる。1日1回、月10回まで利用可能で、最大5GBのデータを受け取れる。

また、9月9日、15日、18日に開催されるセントラル・リーグ公式戦では、観戦チケットを持って来場した利用者を対象に「データ使い放題（24時間）」のプロモコードをプレゼント。ビジター応援席を除く入場ゲートでチラシを配布する予定だ。

さらに、DeNAアカウントを保有し、横浜DeNAベイスターズのメールマガジン「ベイマガ」を受信している利用者にも、プロモコードを配布する。対象者には9月7日午後にメールマガジンを通じて案内する。

キャンペーン期間中にはプレゼント企画も実施する。プロモコードを利用し、期間中にpovo2.0で合計990円以上のデータトッピングを購入した利用者などを対象に、抽選で選手サイン入りユニフォームを2人、サイン入りボールを5人、サイン入り色紙を5人にプレゼントする。

povo Data Oasisは、対象スポットで専用サイトにアクセスすることで無料でデータ容量を受け取れるサービス。今回の取り組みでは、プロ野球観戦時にデータ通信量を気にせず写真や動画の共有、SNS投稿などを楽しめる環境を提供するとしている。