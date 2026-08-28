KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは8月28日、Osaka Metroの梅田駅および谷町九丁目駅に設置されるヒューマノイドの接客体験者を対象に、「データ使い放題(24時間)」をプレゼントするキャンペーンを実施すると発表した。8月31日から順次開始し、ヒューマノイドによる案内・対話を体験した先着2,800名にPINコードを配布する。

Osaka Metroの駅構内でヒューマノイド駅員による案内サービスを実施

本キャンペーンでは、KDDIとAVITAが開発したヒューマノイドをOsaka Metroの駅構内に設置。Osaka Metroの制服を着用した「ヒューマノイド駅員」として案内業務を担当し、利用者との対話や各種案内を行う。

特典配布期間は、Metro Opus梅田店が8月31日から9月6日まで、Metro Opus谷町九丁目eastが9月9日から9月15日まで。対象は各会場でヒューマノイドによる案内・対話体験を行った先着2,800名で、既存のpovo2.0ユーザーに加え、新規契約者も利用できる。

配布される特典は「データ使い放題(24時間)」。受け取ったPINコードは有効期限内であれば任意のタイミングで利用可能で、有効期限は9月30日までとなる。

また、povoでは新規契約者向けに「データ使い放題(24時間)10回分」をプレゼントするキャンペーンも実施中。本キャンペーンで配布されるPINコードとの併用も可能としている。

povoは、駅構内や地下鉄利用時でもデータ容量を気にせず通信サービスを利用できる環境を提供するとしており、今回の取り組みを通じてサービスの認知拡大を図る考えだ。