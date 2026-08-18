KDDI、KDDI Digital Life、東日本旅客鉄道(JR東日本)は8月18日、新幹線でのおでかけを快適にすることを目的に、オンライン専用プラン「povo2.0」のデータ使い放題をプレゼントするキャンペーンを同日から開始した。キャンペーン期間は2026年9月18日の始発から12月17日の終電まで。

今回のキャンペーンは、JR東日本が提供する「タッチトリガー」の仕組みを活用したもの。改札機の入出場をリアルタイムに検知できる同機能により、Suicaタッチのタイミングでpovo2.0のデータ特典「データ使い放題(3時間)」を届ける。

対象となるのは、えきねっとで予約した新幹線eチケットサービスの商品にSuicaまたはモバイルSuicaを紐づけたうえで、povo2.0アカウントと連携している利用者だ。対象駅はJR東日本管内の新幹線停車駅55駅で、東京、大宮、仙台、新潟、長野、秋田など各方面の新幹線が対象となる。期間中は利用回数の上限がなく、対象駅を発する新幹線eチケットを予約・利用するたびに特典が付与される(同日内の重複適用は不可)。

参加方法は3ステップ。まずえきねっとでJR東日本管内発の新幹線eチケットサービスの商品を予約し、次に紐づけたSuica IDとpovo2.0アカウントをpovo2.0アプリで連携する。この連携は新幹線乗車の20分前までに完了する必要がある。最後に、紐づけたSuicaまたはモバイルSuicaで新幹線改札を通過すると、改札通過から5～10分程度でpovoアカウントに「データ使い放題(3時間)」が自動適用される。アプリでの連携は8月18日から可能となっている。

新幹線eチケットサービスは、えきねっと限定で発売されているチケットレスサービスで、東北・北海道、秋田、山形、上越、北陸新幹線が対象。交通系ICカードを予約に紐づけることで、紙の切符なしで新幹線に乗車できる。