KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは8月20日、野外音楽フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」の会場限定で、「povo Data Oasis」において無料で付与するデータ容量を通常の5倍に増量すると発表した。開催期間中（8月28日から30日）は1回あたり0.5GB（24時間）のデータを受け取れる。

povo Data Oasisを「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」会場限定で5倍に増量

「povo Data Oasis」は、対象スポットで専用サイトにアクセスすることでデータを無料で受け取れるpovo2.0向けサービス。通常は1回あたり0.1GB、月最大10回まで利用できるが、イベント期間中は会場内のauブース前で受け取るデータ容量が0.5GB（24時間）に増量される。

利用対象はpovo2.0ユーザーで、期間中は1日1回利用可能。なお、月間利用回数の上限は通常通り10回となる。

あわせて会場内のauブースでは、povo2.0へ新規加入した利用者を対象に「データ使い放題（24時間）10回分」を受け取れるチケットも配布する。

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」は、山梨県・山中湖交流プラザ きららで開催される野外音楽フェスティバル。2026年は8月28日から30日までの3日間にわたり開催され、あいみょん、ASIAN KUNG-FU GENERATIONなど総勢96組のアーティストが出演する予定だ。