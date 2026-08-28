シャオミ・ジャパンが、REDMI Noteシリーズの最上位モデル「REDMI Note 17 Pro Max 5G」を発表した。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、価格を79,980円に抑えたのが特徴。期間限定で1万円引きで購入できる特典も用意する。

予想実売価格は、8GB/256GBモデルが79,980円、8GB/512GBモデルが99,980円。それぞれ1万円引きで購入できる早割価格の適用は10月14日まで。カラーはブラック、パープル、クラウドブラッシュの3色。

10,000mAhバッテリーを搭載したスマホ「REDMI Note 17 Pro Max」

スマホ利用者が気にするバッテリー性能を強化した。容量はシャオミ史上最大となる10,000mAhで、1回の充電で最大3日間の通常使用が可能。100Wの急速充電に対応し、20分の充電で1日中使える電力を確保できる。最大27Wのリバース充電にも対応し、モバイルバッテリー代わりに使える。

背面はシンプルなデザイン

デュアルカメラを搭載する

タフネス性能も高めた。本体は、IP66/IP68の防塵・防水性能を備えるほか、水深2m×72時間の防水にも対応する。ディスプレイには、Corning Gorilla Glass Victus 2を採用し、最大3mからの耐落下性能（御影石への落下テスト）を持つ。

サポート体制も充実させた。ソフトウェア面では、6年間のセキュリティアップデートと4回のOSバージョンアップを保証する。ハードウェア面では、購入後一定期間内の「画面無料交換」「バッテリー無料交換」「背面カバー無料交換」サービスを提供する。

本体サイズは78.27×163.44×8.65mm、重さは約229.5g。