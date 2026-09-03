「NBA docomo」アンバサダーに河村勇輝選手が就任

NTTドコモは9月3日、映像配信サービス「NBA docomo」の新アンバサダーに、プロバスケットボール選手の河村勇輝選手が就任したと発表した。今後、「NBA docomo」では河村選手のNBA挑戦を応援するさまざまな施策を展開する。

アンバサダー就任を記念し、同日正午から「河村勇輝選手『NBA docomo』アンバサダー就任キャンペーン」を開始した。「NBA docomo」公式Xアカウントをフォローし、「#NBAdocomoで河村勇輝を応援」を付けて対象ポストを引用リポストした人の中から抽選で3人に河村選手直筆サイン入りバスケットボールをプレゼントする。

またドコモは、NBA 2026-27シーズン開幕に先立ち、シーズンパスの販売を開始した。価格は16,500円で、2027年9月30日まで「NBA docomo」で配信される試合やコンテンツを追加料金なしで利用できる。9月30日までの購入者向けには、2,200円引きの14,300円で提供する早期購入キャンペーンも実施する。

「NBA docomo」では2026-27シーズンもレギュラーシーズン400試合を全試合日本語実況・解説付きで配信。プレーオフやNBAファイナル、オールスター、一部のGリーグやWNBAの試合も配信する。

さらに、ロサンゼルス・レイカーズ、ゴールデンステイト・ウォリアーズ、オクラホマシティ・サンダー、サンアントニオ・スパーズ、ロサンゼルス・クリッパーズの5チームを中心に試合を編成するほか、オリジナル番組「WEEKLY NBA docomo」や特別番組「NBA 2026-27 チャンピオンへの挑戦者たち」などの配信も行う。

加えて、「NBA docomo」アプリではニュースやスタッツ閲覧、コミュニティ機能に加え、試合を視聴しながらファン同士が交流できるライブチャット機能を新たに提供する。

河村選手はアンバサダー就任にあたり、「NBA挑戦3年目の今年は、僕にとっても覚悟と決意の年です。『NBA docomo』を通して、僕の挑戦を応援していただけるとうれしく思います」とコメントしている。