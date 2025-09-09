NTTドコモは9月8日、NBA（米プロバスケットボールリーグ）の試合を視聴できる新サービス「NBA docomo」を10月20日から開始すると発表した。

同社の上位料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なしで全コンテンツが視聴可能。「ahamo」利用者は月額1,078円、その他プランやドコモ以外の利用者は月額2,728円。

2025-26シーズンから日本人選手所属チームや人気チームの試合を、日本語実況・解説付きで毎週10～15試合配信する。日本人選手が所属する「ロサンゼルス・レイカーズ」「シカゴ・ブルズ」を中心に、昨シーズン優勝の「オクラホマシティ・サンダー」、日本で人気の「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」の試合を重点的に配信。開幕戦2試合（10月22日）とクリスマスゲーム5試合（12月26日）は完全生中継する。

また、視聴者投票で選ばれたチームの試合も配信に反映させる仕組みを導入する。

視聴は専用アプリ（Android 10.0以上、iOS 16.0以上対応）にdアカウントでログインして行う。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者には、オリジナルグッズやNBA観戦チケットの抽選参加権などの特典も提供する。

サービス開始を記念して「チームNBA docomo ウェルカムキャンペーン」を実施。9月8日～10月19日にエントリーし、12月末までに月額会員登録した利用者に1,000dポイントを進呈するほか、12月以降「NBA docomo」で配信を希望するチームの投票権を付与する。

2026-27シーズンからは、2年ごとに「NBAファイナル」の特別ライブ配信も予定している。