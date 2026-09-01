ゲヒルンは9月1日、同日が「防災の日」であることにあわせ、「特務機関NERV防災」アプリの最新版v7.0を公開した。今回のアップデートでは、緊急地震速報のリアルタイム更新通知機能を新たに実装した。

特務機関NERV防災アプリが緊急地震速報のリアルタイム更新通知に対応

新機能では、緊急地震速報の発表時にiOSの「ライブアクティビティ」、Androidの「ライブ更新通知」を利用し、現在地の予想震度と主要動（強い揺れ）到達までの残り時間をリアルタイムで表示する。ロック画面や通知センター、iPhoneのダイナミックアイランドなどから確認できる。

ロック画面上で予想震度や到達カウントダウンを確認できる

これまでは予想震度やカウントダウンの確認にアプリを起動する必要があったが、アップデート後はロック解除をせずに情報を確認可能。また、緊急地震速報の続報が発表されるたびに、現在地の予想震度と到達予想時刻を再計算して表示内容を更新する。キャンセル報にも対応し、最終報から約2分後に表示が自動終了する仕組みだ。

対応OSはiOS 18以降、Android 17以降。iOS版ではApple WatchやMac、CarPlayとの連携にも対応する。対応OSを満たさない端末では、従来どおりプッシュ通知で緊急地震速報を受け取れる。

iOS版ではApple Watchやダイナミックアイランドでも表示可能

リアルタイム更新通知機能は、サポーターズクラブ会員向けの「アーリーアクセス」特典として先行提供される。その後、全ユーザーへ無料開放する予定で、一般提供時期は今後案内するとしている。サポーターズクラブは月額250円のEプランと月額480円のEEプランを用意しており、どちらのプランでもアーリーアクセス特典を利用できる。

あわせてiOS版では、日本全国の揺れをリアルタイム震度で確認できる「強震モニタレイヤー」を素早く開くためのショートカットも追加。ロック画面ウィジェットやコントロールセンター、アクションボタンから呼び出せるようになった。