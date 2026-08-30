大きな災害が起きると、被災地で電話やモバイル通信の回線が逼迫し、繋がりにくくなる場合があります。そんな時、どのように安否を確認すればいいでしょうか。今回は［災害用伝言板（web171）］の使い方をご紹介します。

非常時にぶっつけ本番で初めてのサービスを使うことには不安がありますよね。地震や豪雨災害が相次いだこの夏、防災の日を前に家族との連絡手段を見直しておきましょう。

災害用伝言板（web171）を使ってみよう

「災害用伝言板（web171）」（以下、web171）とは、NTT東日本が提供する災害時の安否確認サービスです。スマホ、タブレット、パソコン、フィーチャーフォン（ガラケー）からアクセスでき、事前に登録しておけば家族や知人に伝言内容を自動で通知することも可能です。

web171は平時は運用されておらず、通信障害が起きるような大災害が起きた場合に運用が開始されるほか、下記の日程にテスト使用が可能です。防災週間にあわせて、ご家族みなさんで試してみてはいかがでしょうか。

災害用伝言板（web171）テスト使用日

毎月1日と15日

年始の三が日

防災週間（8月30日～9月5日）

防災とボランティア週間（1月15日～1月21日）

なお、現在は熊本地震への対応として運用中の状態になっています。

web171の使い方

ここからはweb171の使い方を解説します。

伝言を登録・確認する方法

＜安否を入力する人（被災地側）＞

＜安否を確認する人（それ以外の地域）＞

事前に登録したメールアドレス・電話番号へ伝言を自動で通知する方法

web171にあらかじめ「利用者登録」を行っておくと、必要な相手にメールや電話で伝言を通知できます。

あとは、先の説明と同様に伝言を登録すればOK。登録済みのメールアドレスに伝言内容が通知されます。電話番号へは自動音声で電話が発信され、名前と伝言内容が読み上げられます。

［災害用伝言板（web171）］利用の注意点

web171は、一般的なメッセージアプリやSNSとは異なる特徴があり、利用時には注意が必要です。

1回に登録できる伝言内容は、全角・半角を問わず100文字までです

1つの電話番号に蓄積できる伝言は最大20件までで、超えた場合は古いものから順に削除されます

リアルタイムの通話やチャットはできません

電話回線やモバイル通信回線が混雑中でも伝言を残せますが、遅延が生じることがあります

伝言はweb171の運用終了時、または最長保存期間（6か月）を経過すると削除されます。

大手キャリアの災害用伝言板サービス

携帯電話キャリア大手は、独自のアプリで災害用伝言板サービスを提供しています。連絡手段を常備しておける利便性はありますが、Wi-Fiでは使用できず各社の通信回線に接続する必要があるなど、一部制限が必要です。こちらも一度試しておくのがおすすめです。