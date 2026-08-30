大きな災害が起きると、被災地で電話やモバイル通信の回線が逼迫し、繋がりにくくなる場合があります。そんな時、どのように安否を確認すればいいでしょうか。今回は［災害用伝言板（web171）］の使い方をご紹介します。

非常時にぶっつけ本番で初めてのサービスを使うことには不安がありますよね。地震や豪雨災害が相次いだこの夏、防災の日を前に家族との連絡手段を見直しておきましょう。

災害用伝言板（web171）を使ってみよう

災害用伝言板（web171）」（以下、web171）とは、NTT東日本が提供する災害時の安否確認サービスです。スマホ、タブレット、パソコン、フィーチャーフォン（ガラケー）からアクセスでき、事前に登録しておけば家族や知人に伝言内容を自動で通知することも可能です。

web171は平時は運用されておらず、通信障害が起きるような大災害が起きた場合に運用が開始されるほか、下記の日程にテスト使用が可能です。防災週間にあわせて、ご家族みなさんで試してみてはいかがでしょうか。

災害用伝言板（web171）テスト使用日

  • 毎月1日と15日
  • 年始の三が日
  • 防災週間（8月30日～9月5日）
  • 防災とボランティア週間（1月15日～1月21日）

なお、現在は熊本地震への対応として運用中の状態になっています。

web171の使い方

ここからはweb171の使い方を解説します。

伝言を登録・確認する方法

＜安否を入力する人（被災地側）＞

  • web171のトップ画面を開き、（１）［電話番号］欄に自身の電話番号（固定電話でも可）を入力して、（2）［登録］をタップします。（3）名前（ひらがな）、（4）安否状況、（5）伝言（100文字以内）を入力し、（6）［登録］をタップします。（7）をチェックすると、後述する登録済み連絡先に自動で伝言内容が通知されます

    web171のトップ画面を開き、（１）［電話番号］欄に自身の電話番号（固定電話でも可）を入力して、（2）［登録］をタップします。（3）名前（ひらがな）、（4）安否状況、（5）伝言（100文字以内）を入力し、（6）［登録］をタップします。（7）をチェックすると、後述する登録済み連絡先に自動で伝言内容が通知されます

＜安否を確認する人（それ以外の地域）＞

  • web171のトップ画面を開き、（1）［電話番号］欄に相手の電話番号を入力して、（2）［確認］をタップします。（3）その電話番号に登録されている伝言を閲覧できます。（4）［登録］をタップすると、確認する人側からも伝言を書き込むことができます

    web171のトップ画面を開き、（1）［電話番号］欄に相手の電話番号を入力して、（2）［確認］をタップします。（3）その電話番号に登録されている伝言を閲覧できます。（4）［登録］をタップすると、確認する人側からも伝言を書き込むことができます

事前に登録したメールアドレス・電話番号へ伝言を自動で通知する方法

web171にあらかじめ「利用者登録」を行っておくと、必要な相手にメールや電話で伝言を通知できます。

  • <a href="https://www.web171.jp/">web171</a>のトップ画面を開き、（1）［伝言板の登録・更新・削除］をタップ。（2）［新規の伝言板の登録］をタップします

    web171のトップ画面を開き、（1）［伝言板の登録・更新・削除］をタップ。（2）［新規の伝言板の登録］をタップします

  • （3）自分の電話番号（4）メールアドレスと、（5）任意のパスワードを入力して（6）［次へ］をタップします。（7）▼をタップして、［メールの通知先］［電話の通知先］にそれぞれ通知したい相手の名前・連絡先を入力します

    （3）自分の電話番号（4）メールアドレスと、（5）任意のパスワードを入力して（6）［次へ］をタップします。（7）▼をタップして、［メールの通知先］［電話の通知先］にそれぞれ通知したい相手の名前・連絡先を入力します

  • （8）［メールの通知先］に設定した以外のアドレスからも伝言板を閲覧できるようにするには、［許可する］を選択しておきます。（9）［次へ］をタップします。（10）自分の名前を入力して、（11）［登録する］をタップすれば完了です

    （8）［メールの通知先］に設定した以外のアドレスからも伝言板を閲覧できるようにするには、［許可する］を選択しておきます。（9）［次へ］をタップします。（10）自分の名前を入力して、（11）［登録する］をタップすれば完了です

あとは、先の説明と同様に伝言を登録すればOK。登録済みのメールアドレスに伝言内容が通知されます。電話番号へは自動音声で電話が発信され、名前と伝言内容が読み上げられます。

  • 自分の電話番号を入力して安否情報を登録する際、ここにチェックしておくと、伝言内容が登録先メールアドレス・電話番号に自動で通知されます

    自分の電話番号を入力して安否情報を登録する際、ここにチェックしておくと、伝言内容が登録先メールアドレス・電話番号に自動で通知されます

［災害用伝言板（web171）］利用の注意点

web171は、一般的なメッセージアプリやSNSとは異なる特徴があり、利用時には注意が必要です。

  • 1回に登録できる伝言内容は、全角・半角を問わず100文字までです
  • 1つの電話番号に蓄積できる伝言は最大20件までで、超えた場合は古いものから順に削除されます
  • リアルタイムの通話やチャットはできません
  • 電話回線やモバイル通信回線が混雑中でも伝言を残せますが、遅延が生じることがあります
  • 伝言はweb171の運用終了時、または最長保存期間（6か月）を経過すると削除されます。

大手キャリアの災害用伝言板サービス

携帯電話キャリア大手は、独自のアプリで災害用伝言板サービスを提供しています。連絡手段を常備しておける利便性はありますが、Wi-Fiでは使用できず各社の通信回線に接続する必要があるなど、一部制限が必要です。こちらも一度試しておくのがおすすめです。