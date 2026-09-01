マウスコンピューターは、「半期決算セール」と題して、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪の全国の直営店舗で、店舗限定でおすすめ商品を特別価格にて販売するセールを開始した。2026年9月24日(木)の各店閉店時間までの期間限定で実施する。

ダイレクトショップ限定でPCを特価販売するセールイベント。現在、こちらのリンク先の同社サイトの特設ページにて、ラインナップを紹介するWebチラシを公開している。数量限定なので、売り切れに留意いただきたい。以下で、ラインナップの一例を紹介しておく。

モデル名：mouse A5-A5A01SR-A/EX

※高コストパフォーマンス、普段使いからオフィスワークまでマルチに使える15.6型ノートPC

※高コストパフォーマンス、普段使いからオフィスワークまでマルチに使える15.6型ノートPC OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ

GPU：AMD Radeon グラフィックス

メモリ：16GB

SSD：NVMe 500GB SSD

サイズ：15.6型フルHDノングレア (1,920×1,080)

3年間センドバック修理保証標準

期間限定店頭価格：134,800円（税込）

mouse A5-A5A01SR-A/EX

モデル名：NEXTGEAR JG-A5G60/EX

※はじめてのゲーミングPCにオススメ、ブラックとホワイトから選べるカラー

※はじめてのゲーミングPCにオススメ、ブラックとホワイトから選べるカラー OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 5 5500 プロセッサ

GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)

メモリ：16GB

SSD：NVMe 1TB SSD

電源：650W 電源 (80PLUS BRONZE)

ガラスサイドパネル

3年間センドバック修理保証標準

期間限定店頭価格：214,800円（税込）