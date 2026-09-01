マウスコンピューターは、「半期決算セール」と題して、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪の全国の直営店舗で、店舗限定でおすすめ商品を特別価格にて販売するセールを開始した。2026年9月24日(木)の各店閉店時間までの期間限定で実施する。

  • マウスコンピューターが店舗限定「半期決算セール」

    マウスコンピューターが店舗限定「半期決算セール」

ダイレクトショップ限定でPCを特価販売するセールイベント。現在、こちらのリンク先の同社サイトの特設ページにて、ラインナップを紹介するWebチラシを公開している。数量限定なので、売り切れに留意いただきたい。以下で、ラインナップの一例を紹介しておく。

  • モデル名：mouse A5-A5A01SR-A/EX
    ※高コストパフォーマンス、普段使いからオフィスワークまでマルチに使える15.6型ノートPC
  • OS：Windows 11 Home 64ビット
  • CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ
  • GPU：AMD Radeon グラフィックス
  • メモリ：16GB
  • SSD：NVMe 500GB SSD
  • サイズ：15.6型フルHDノングレア (1,920×1,080)
  • 3年間センドバック修理保証標準
  • 期間限定店頭価格：134,800円（税込）
  • mouse A5-A5A01SR-A/EX

    mouse A5-A5A01SR-A/EX

  • モデル名：NEXTGEAR JG-A5G60/EX
    ※はじめてのゲーミングPCにオススメ、ブラックとホワイトから選べるカラー
  • OS：Windows 11 Home 64ビット
  • CPU：AMD Ryzen 5 5500 プロセッサ
  • GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)
  • メモリ：16GB
  • SSD：NVMe 1TB SSD
  • 電源：650W 電源 (80PLUS BRONZE)
  • ガラスサイドパネル
  • 3年間センドバック修理保証標準
  • 期間限定店頭価格：214,800円（税込）
  • NEXTGEAR JG-A5G60/EX(ブラック)

    NEXTGEAR JG-A5G60/EX(ブラック)

  • NEXTGEAR JG-A5G60/EX(ホワイト)

    NEXTGEAR JG-A5G60/EX(ホワイト)