サイコム主催『スト6』対戦会開催！ 9月23日、東京・上野で

サイコムは9月14日、同社主催の新しい対戦会として「START NEW GAME」を発足させ、第一弾「START NEW GAME #01 Presented by Sycom」を9月23日に開催すると明らかにした。東京・上野の「esports Style UENO」で行われる。
『ストリートファイター6』を通じた交流機会の創出とコミュニティの活性化を目的としたイベントを行うというもの。既存プレイヤーから未経験者やライト層まで楽しめるよう、会場内には最新のゲーミングPCを展示した体験ブースも用意するとしている。
開催概要
- 日時：2026年9月23日（水・祝）12：00～18：30 ※エクストリームバトルモードを用いたランダム2on2 14：00～16：00
- 会場：esports Style UENO
- 住所：東京都台東区上野2-7-7 上野HSビル3F（au Style UENO 3階）
- 主催：株式会社サイコム
- 運営：株式会社サイバーメディアTV
- 参加費：無料 ※エクストリームバトルモードを用いたランダム 2on2 は直接会場での参加申し込みが必要
来週の水曜日に行われるStartNewGame#1のメインイベントにて実況します！— nagipuro (@nag1puro) September 14, 2026
参加費無料で高性能PCで対戦できるので是非是非お気軽に足を運んでください👀#スタゲ https://t.co/AWNFXc4Wvz