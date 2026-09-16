サイコム主催『スト6』対戦会開催！ 9月23日、東京・上野で

サイコムは9月14日、同社主催の新しい対戦会として「START NEW GAME」を発足させ、第一弾「START NEW GAME #01 Presented by Sycom」を9月23日に開催すると明らかにした。東京・上野の「esports Style UENO」で行われる。

『ストリートファイター6』を通じた交流機会の創出とコミュニティの活性化を目的としたイベントを行うというもの。既存プレイヤーから未経験者やライト層まで楽しめるよう、会場内には最新のゲーミングPCを展示した体験ブースも用意するとしている。

開催概要