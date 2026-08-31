楽天ペイメントは8月31日、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」が、秋田県由利本荘市、鹿児島県枕崎市、愛知県あま市で実施されるポイント還元キャンペーンに参加すると発表した。

各自治体の対象店舗において「楽天ペイ」のコード決済を利用すると、決済金額に応じて楽天ポイントが還元される。地域経済の活性化やキャッシュレス決済の利用促進を目的とした取り組みとなる。

秋田県由利本荘市では、9月1日から12月31日まで「由利本荘市 一般店で最大20％、大型店で最大5％が戻ってくるキャンペーン」を実施。一般店では決済額の20％、大型店では5％分のポイントを還元する。進呈上限は1回あたり1,000ポイント、期間中最大5,000ポイント。

鹿児島県枕崎市では、9月1日から9月30日まで「枕崎市キャッシュレスキャンペーン第6弾！」を開催する。対象店舗での利用額に対し最大20％分のポイントを還元し、進呈上限は1回あたり6,000ポイント、期間中最大12,000ポイントとなる。

愛知県あま市では、9月1日から9月30日まで「市内事業者応援！あまトク！キャッシュレスキャンペーン」を実施する。対象店舗での利用額に対し最大10％分のポイントを還元し、進呈上限は1回あたり1,000ポイント、期間中最大4,000ポイント。

なお、いずれのキャンペーンも「楽天ポイントカード」の提示と「楽天ペイ残高」を支払い元に設定したコード決済を利用することで、楽天ペイの通常ポイントプログラム分を含めた上乗せ還元を受けられる。由利本荘市と枕崎市では合計最大22.5％、あま市では合計最大12.5％のポイント還元となる。

なお、いずれのキャンペーンも特設ページは9月1日から公開予定となっている。