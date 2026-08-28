楽天ペイメントとファミリーマートは8月28日、「楽天市場」のポイントアッププログラム「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」の条件達成と「楽天ペイ」での支払いを対象としたキャンペーンを9月1日から9月30日まで実施すると発表した。

ファミリーマートと楽天ペイメントが共同キャンペーンを実施

本キャンペーンは、期間中にエントリーしたうえで、全国のファミリーマートで「楽天ポイントカード」を提示し、月間3,000円（税込）以上買い物を行い、さらに「楽天ペイ」のコード決済で1回以上支払うことが参加条件となる。

特典として、2026年8月31日までに「楽天ペイ」のコード決済利用歴がない利用者には、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の「ラインソックス コンビニホワイト」無料クーポンをもれなく進呈する。それ以外の利用者については抽選で10,000名に同クーポンをプレゼントする。

特典は2026年11月末ごろに、楽天会員情報に登録されたメールアドレス宛てに案内される予定。クーポンの利用期限は2026年12月31日までとしている。

また、「SPU」では2026年7月から「楽天ポイントカード＋ファミリーマート」が対象サービスに追加されている。ファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して月間3,000円（税込）以上買い物を行うと、条件達成月の「楽天市場」での買い物に対して付与される楽天ポイントが0.5倍上乗せされる。

プレゼント対象のラインソックスは、男女兼用のソックスで、足底にパイル編みを採用した肉厚仕様。抗菌防臭加工を施しており、サイズは22～25cmと25～28cmの2種類を用意する。価格は429円。