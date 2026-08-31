Uber Eats Japanは8月31日、本田技研工業（Honda）と共同で、Hondaの「二輪安全運転診断アプリ」を活用した実証実験「Uber Eats 安全運転キャンペーン」を発表した。対象となるのは、原付またはバイクを利用するUber Eats配達パートナー1,500人で、安全運転スコアを用いた安全意識向上の効果を検証する。実施期間は9月1日から9月28日まで。

Hondaの二輪安全運転診断アプリを活用した「Uber Eats 安全運転キャンペーンを実施」

本実証では、スマートフォンから取得したGPSベースの走行データを活用し、実際の配達時の運転状況を分析する。Honda独自の運転診断技術により、アクセルやブレーキ操作などを評価し、「安全運転スコア」として可視化することで、参加者が自身の運転傾向を客観的に把握できるようにする。

また、安全運転へのモチベーションを高める取り組みとして、一定条件を満たした参加者には報酬を提供する。キャンペーン期間中にアプリを起動した状態で合計150km以上走行した配達パートナー全員に5,000円を支給するほか、その条件を満たした参加者のうち平均安全運転スコアが上位10位以内となった人には、追加で15,000円を支給する。最大で2万円の報酬を受け取ることが可能だ。

Uber Eats JapanとHondaはこれまでも配達パートナー向けの交通安全啓発に取り組んでおり、2025年には危険予測トレーニングをベースとした安全教育コンテンツを共同制作。国内外の配達パートナー向けに提供してきたほか、Hondaの交通教育センターによるオンライン安全運転講習会も実施している。

今回の実証は、こうした安全啓発活動をさらに発展させるもので、実際の走行データに基づいて運転行動を振り返る仕組みを導入することで、交通安全意識の向上を目指す。両社は、配達パートナーだけでなく歩行者や他のドライバーを含む、道路利用者全体の安全性向上につなげたいとしている。