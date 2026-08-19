menuは8月19日、デリバリー・テイクアウトサービス「menu」を2026年9月30日をもって終了すると発表した。2019年4月にテイクアウト、2020年4月にフードデリバリーサービスを開始して以来提供を続けてきたが、事業環境の変化に伴い持続的なサービス提供が困難と判断したという。

通常注文の受け付けは9月30日20:00分まで、予約注文の受け付けは9月23日20:00分までとなる。なお、配達品質の維持が困難となり利用者に迷惑をかけると判断した場合は、一部エリアで9月30日より前に受け付けを終了することもあるとしている。

返金については、利用規約第7条第2項に基づき配達完了後の注文キャンセルは受け付けないが、欠品などで同社が必要と判断した場合は、対象注文の全部または一部のキャンセル対応を10月7日23:59まで受け付ける。

サービス終了に伴い、複数の付帯サービスも順次終了する。Pontaパスの配達料無料・クーポン特典は9月30日をもって終了し、有効期限が10月1日以降のクーポンについても同日で利用できなくなる。

オンラインクレーンゲーム「たこやきパーティー」も9月30日に終了予定だが、サービス品質維持の観点から同日より前に終了する可能性があるとして、チケットやコインの利用、獲得景品の発送手続きを期限内に済ませるよう呼びかけている。

有料会員サービスの「menuスマートパス」および「menu pass」は9月1日以降自動更新を行わず、8月31日までに開始した契約は契約期間（1カ月間）の満了をもって順次利用終了となる。

利用者・加盟店・配達員への個別案内は、それぞれmenuアプリやウェブ版menu、加盟店アプリ・ストアマネージャー、配達員アプリを通じて行われる。問い合わせ窓口は、利用者向け（cs@menu.inc）、加盟店向け（sup@menu.inc）、配達員向け（crew_support@menu.inc）をそれぞれ10月31日まで、全日10:00〜19:00の時間帯で設置する。注文に関する問い合わせは通常通りアプリ内サポートで受け付ける。

なお、menuは2021年にKDDIと資本業務提携を結び、2023年にはKDDIが株式の過半数を保有する合弁会社となっていた。