インバースネットは3月26日、オリジナルのBTO PC「FRONTIER」ブランドにて、Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズを搭載したデスクトップPC新製品を受注生産で販売開始した。価格は349,800円から。

Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズは、前世代となるCore Ultra 200Sからゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPU。特にCPU負荷の高いゲームシーンで、フレームレートの向上やカクつきの抑制が見込める。

FRONTIERのIntel Core Ultra プロセッサ 200S Plus搭載デスクトップPCでは、流線型を基調としたフルタワーのZシリーズやミニタワーのXシリーズなど、冷却性能と拡張性に優れた4種類のケースに、グラフィックスカードや電源が異なるモデルを用意した。モデル例は下記の通り。

モデル名「FRGBZ890/270K」：559,800円