サイコム対象PC購入で『鬼武者 Way of the Sword』がもらえるキャンペーン

サイコムは8月26日、AMDが主催する「AMD ゲームがもらえるキャンペーン 2026 第2弾」に参加し、対象製品の購入で『鬼武者 Way of the Sword』を配布するキャンペーンを開始した。実施期間は9月26日（土）23：59までながら、予定数の配布完了をもって早期に終了する場合がある。
期間中、サイコムが販売するAMD Ryzen 9000X3D シリーズ・、AMD Radeon RX 9070 シリーズや、サイコムで販売中のBTOパソコンのAMD搭載モデルを対象に実施するキャンペーン施策。加えてカプコンが定めた動作基準を満たす『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCも用意する。エントリー期間は2026年8月26日（水）11：00～2026年10月10日（土）23：59、ユーザー申請期間は2026年8月26日（水）11：00～2026年10月24日（土）23：59 。
G-Master Spear 2 X870A
- CPU：AMD Ryzen 7 9700X（3.8GHz/8 コア/16 スレッド/TDP65W）
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPU ファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
- マザーボード：ASRock X870 Pro-A WiFi（AMD X870chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：RADEON RX9060XT 16GB ASRock製Radeon RX 9060XT Challenger 16G OC（HDMI×1/DisplayPort×2）
- LAN：有線LANオンボード
- PCケース：Fractal Design Epoch S White TG Clear Tint（白／サイコムオリジナル仕様）
- 電源：CoolerMaster ELITE Gold 850 FM（850W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 価格(税込)：313,960 円
G-Master Velox II AMD Edition
- CPU：AMD Ryzen 7 5700X（3.4GHz/8Core/TDP65W）
- CPUクーラー：DeepCool AK400 (CTT 2.0 ver.)（空冷/CPU ファン）
- マザーボード：ASRock B550 Rock WiFi（AMD B550 chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR4-3200（メジャーチップ・8層基板／Dual Channel）
- SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：RADEON RX9060XT 16GB ASRock製Radeon RX 9060XT Challenger 16G OC（HDMI×1/DisplayPort×2）
- LAN：有線LANオンボード
- PCケース：Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint（白／ガラスパネル／フロントUSB Type-C対応）
- 電源：Cougar CGR BA-650 (ATLAS 650)（650W/80PLUS Bronze）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 価格(税込)：184,460 円