FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月4日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「降臨 ゲームの祭典熱狂セール」を開始した。9月11日15時まで。

期間限定のPC特価セール。定番構成から最新構成まで、厳選したゲーミングPCを全18機種、特別価格でラインナップしている。

今回のセールの目玉商品は、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0903/NTK」(税込価格: 365,800円)。人気の高性能CPUとGPUの組み合わせで、ゲームを高解像度・高フレームレートで快適に楽しめる。

また、PCゲーム入門者にもおすすめというのが、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/GBF『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC」(税込価格: 219,800円)。GRANBLUEFANTASY推奨PCでもある。幅広いタイトルをフルHD環境で楽しめる、価格と性能のバランスに優れた一台だ。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0903/NTK」 セール価格365,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント

モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格219,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC

モデル名「FRGHLMB650/WS0906/NTK」 セール価格309,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

決算セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。