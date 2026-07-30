askenは7月29日、AI食事管理アプリ「あすけん」において、AI機能をより多く利用したいユーザー向けの新プラン「プレミアムPlusプラン」の提供を開始した。食事相談チャット機能「AIこんだて提案(β版)」の月間利用回数が、既存の「プレミアムプラン」の月10回から月90回へと大幅に拡大される。

料金は月額980円、半年プラン3,900円(月あたり650円)、年間プラン7,500円(月あたり625円)。対象アプリバージョンはiOS版が9.0.0以降、Android版が9.0.1以降となる。

「あすけん」は、食事画像やバーコードを読み取るだけでカロリーや栄養素を記録でき、AI栄養士からのアドバイスを受けられる食事管理アプリ。今回提供を開始した「プレミアムPlusプラン」は、既存の有料サービス「プレミアムプラン」の機能をすべて利用できるうえ、AIを活用した食事相談チャット機能「AIこんだて提案(β版)」の利用回数枠が拡大されるのが特徴だ。

「AIこんだて提案(β版)」は、食事記録や目標摂取カロリーに加え、その日の気分や外食の予定、冷蔵庫にある食材などをAI栄養士「未来さん」に伝えることで、その人に合った"次の一食"を提案してもらえる機能。プレミアムPlusプランでは月10回から90回へと利用枠が広がることで、朝・昼・夜の食事選びや間食・外食についても日常的に相談しやすくなるとしている。同社は今後もAIを活用した機能を順次拡充していく方針を示した。

プレミアムPlusプランの料金体系

プレミアムPlusプランの提供開始等に伴い、2026年7月22日付で「プレミアムサービス利用個別規約(アプリストア決済)」および「特定商取引に関する法律に基づく表記」を改定した。また、「AIこんだて提案(β版)」は18歳未満は利用できない。