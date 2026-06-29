askenは6月29日、AI食事管理アプリ『あすけん』の新機能「ふりかえりレポート」を正式版として提供開始した。

「ふりかえりレポート」は、日々の食事記録を1つのレポートにまとめ、1週間単位で食生活を振り返ることができる機能。『あすけん』が保有する食品データベースと食事記録データをもとに食生活の傾向を分析し、AIを用いて一人ひとりにパーソナライズされたフィードバックを提供する。

同機能は2026年5月よりβ版として提供されていた。1週間分の食事記録を傾向としてまとめて受け取れるため、「自身の食生活の現状」「日々のがんばりの成果」「次の改善ポイント」などを一度に把握しやすくなるという。

正式版への移行にあわせ、2点の改善を行った。1点目は、β版提供期間に得られた利用データや知見をもとにしたレポートの分析精度の向上。AIの仕組みをブラッシュアップし、一人ひとりの食生活の変化や傾向をより的確に振り返れるようにした。

2点目は、アプリのホーム画面から「ふりかえりレポート」へ直接アクセスできる導線の追加。これにより、これまで以上に手軽にレポートを確認できるようになり、日々の習慣として振り返りを続けやすくなるとしている。

askenがβ版提供開始からの利用ログを分析した結果、「ふりかえりレポート」を継続的に閲覧しているユーザーほど、食事記録が長続きし、体重管理の面でも良い変化が見られる傾向が確認された。レポートを閲覧しなかった層と1回以上閲覧した層の食事記録継続率を比較したところ、1回以上閲覧した層では継続率が約10％高い傾向が見られたという。また、約1か月の体重減少幅を比較した分析では、1回以上閲覧した層の体重減少の成果が約30％高い傾向が見られたとしている。

β版利用データの分析結果

利用者に実施した満足度アンケートでは、5段階評価で平均4.15ポイントを獲得し、4以上の高評価が82.4％を占めた。高評価者のフリーコメントでは、「モチベーションが上がる」「まとめ方が良い」「わかりやすい」といった声が約6割を占めたという。