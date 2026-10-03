AGON by AOCは、ネイティブ1,000Hz、オーバークロック時に1,050Hzのリフレッシュレートに対応する24.5型ゲーミングモニター「AGON PRO AGP257FT」を発表した。グローバルでは2027年第1四半期の発売を予定しており、価格は未定。

AGP257FTは、1,920×1,080ドットの酸化物半導体（Oxide）ベースのFast IPSパネルを採用。高速応答の液晶材料とパネル構造を組み合わせることで、フルHD解像度のままネイティブ1,000Hz、OC時1,050Hzという高リフレッシュレートを実現した。応答速度は最小0.3ms（GtG）、0.1ms（MPRT）。残像感を抑える「Motion Blur Reduction Plus（MBR+）」やNVIDIA G-SYNC Compatibleにも対応する。

そのほか、最大輝度450cd/平方m、コントラスト比1,000:1、sRGB 99%、DCI-P3 90%をカバーし、VESA DisplayHDR 400認証を取得。20ゾーンのローカルディミングも備える。映像入力はDisplayPort 2.1×1、HDMI 2.1×2を装備。3ポートのUSBハブやヘッドフォン出力も備える。スタンドは150mmの高さ調整に加え、チルト、スイベル、ピボットに対応する。