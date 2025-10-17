2025年9月より、カシオ計算機のアナログ電波ソーラーウオッチ「OCEANUS（オシアナス）」のブランドアンバサダーを務めているミュージシャンの奥田民生氏。アンバサダー就任前の2014年にもソロデビュー20周年を記念したコラボモデルを発売するなど、同ブランドと縁のあった同氏だが、このたび「OCEANUS」のプレミアムライン「OCEANUS Manta」から、ソロ活動30周年および生誕60周年を記念したコラボレーションモデル「OCW-S7000TS」が発売されることになった。発売日は11月21日で、世界限定1,000本の販売。予約受付は11月1日からで、価格は242,000円。

奥田氏全面監修のこだわりが随所に

「OCEANUS」は、2004年に世界初のフルメタルクロノグラフ電波ソーラー腕時計として登場して以来、妥協のないものづくりとMade in Japanへのこだわりを貫いてきたブランド。一方、奥田氏は1994年にソロ活動を開始し、自らのスタイルを貫く音楽活動を続けている。こうした両者の姿勢が共鳴し、今回のコラボレーションが実現したという。

限定モデル「OCW-S7000TS」は奥田氏の全面監修により製作されたもので、サファイアガラスベゼルのタキメーターには「OKUDA TAMIO」の文字を刻印し、生誕60周年を祝う意味を込めて「60」の数字を赤色で配色した特別仕様となっている。

製品正面

パッケージ

9時側のインダイアルリングには、奥田氏の好きな色であるオレンジと赤のグラデーションカラーを採用。ダイアルやりゅうず、中留カバーには奥田氏を象徴する「OT」マークを配し、裏蓋には「60」をモチーフにした特別ロゴを刻印。専用パッケージにも「OT」マークとスペシャルロゴがあしらわれ、記念モデルにふさわしい仕上がりとなっている。





フェイス拡大

バック刻印

中留カバー

「OCW-S7000TS」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.8×D9.5×H47.5mm

W42.8×D9.5×H47.5mm 質量： 約83g

約83g ケース・ベゼル材質： チタン（ケース・ベゼル）／サファイアガラスベゼル

チタン（ケース・ベゼル）／サファイアガラスベゼル バンド： メタルバンド（チタンムクバンド）、スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ中留

メタルバンド（チタンムクバンド）、スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ中留 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 両面反射防止コーティング サファイアガラス（デュアルカーブ）

両面反射防止コーティング サファイアガラス（デュアルカーブ） 表面加工： チタンカーバイト処理、DLC処理（ベゼル部）

チタンカーバイト処理、DLC処理（ベゼル部） 使用電源： タフソーラー（ソーラー発電方式）

タフソーラー（ソーラー発電方式） バンド装着可能サイズ： 150～195mm

150～195mm モバイルリンク機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム（約300都市）、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム（約300都市）、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索 その他機能： ワールドタイム／ストップウオッチ／フルオートカレンダー／日付・時刻表示／針位置自動補正機能／パワーセービング機能／バッテリーインジケーター表示機能