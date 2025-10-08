カシオ計算機は、アナログ電波ソーラーウオッチ「OCEANUS（オシアナス）」のプレミアムライン「Manta」の新製品として、月明かりが差し込む静かな夜の海をモチーフにした限定モデル「OCW-S7000CN」「OCW-SG1000CN」を11月14日に発売する。価格は「OCW-S7000CN-1AJF」が308,000円で限定1,600本、「OCW-SG1000CN-1AJR」が682,000円で限定600本。

江戸切子の技法を用いたベゼル、多角面カットのガラス

新モデルでは、ベゼルに江戸切子の技法を用い、月光と水面の揺らぎを象った意匠を取り入れた。江戸切子職人・三代秀石 堀口徹氏の監修のもと、千筋（せんすじ）と呼ばれる放射状および水平方向の彫刻を上下で使い分け、月の柔らかな輝きと海面に反射する波の揺らぎを表現している。

三代秀石 堀口徹氏

サファイアガラスには多角面カットを施し、波間できらめく光の粒を再現。さらに、ブラックからシルバーへのグラデーション蒸着によってモノトーンで統一されたデザインに仕上げた。ダイアルには月をモチーフとした微細な凹凸加工を施し、砂目調の質感を演出している。

上下で異なるカッティングが施されたベゼル

青みを帯びるベゼル

また、「OCW-SG1000CN-1AJR」には、高照度下での耐久性と充電効率に優れたガリウムタフソーラーを搭載。裏蓋には月面をモチーフにしたエンブレムを刻印し、月夜の世界観を強調している。

サファイアガラスベゼル

ガリウムタフソーラー

主な仕様

「OCW-S7000CN-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.8×D9.8×H47.5mm

W42.8×D9.8×H47.5mm 質量： 約81g

約81g ケース・ベゼル材質： チタン／サファイアガラス、サファイアガラスベゼル

チタン／サファイアガラス、サファイアガラスベゼル バンド： メタルバンド（チタンムクバンド）、スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留

メタルバンド（チタンムクバンド）、スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 両面反射防止コーティングサファイアガラス（デュアルカーブ）

両面反射防止コーティングサファイアガラス（デュアルカーブ） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 150～195mm

150～195mm モバイルリンク機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム（約300都市）、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム（約300都市）、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索 その他機能： ネオブライト、ワールドタイム（約27都市／38タイムゾーン）、ストップウオッチ（1秒・24時間計）、フルオートカレンダー、針位置自動補正機能、パワーセービング機能、バッテリーインジケーター表示、日付・曜日表示

「OCW-SG1000CN-1AJR」の主な仕様は以下のとおり。