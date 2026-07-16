LiberNovoは7月15日、同社の電動ワークチェア 「LiberNovo Omni」シリーズを体験できる店舗として、新たに福岡県・福岡市にある「六本松 蔦屋書店」を追加した。九州エリアでは初の出展となる。

LiberNovoシリーズは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動ワークチェア。頭部からアームレストまで、身体の動きに合わせて各部が自動で追従するダイナミックサポート機能のほか、電動ランバーサポート搭載モデルでは背中をストレッチできるOmniストレッチ機能などを搭載する。上位機種のOmni Proでは、電動ファンで座面に風を送る「AirFlowモード」も内蔵。

六本松 蔦屋書店では、LiberNovo Omni Pro（アッシュホワイト／48cm）やLiberNovo Omni SE（45cm）などを展示し、実際に座ったり、机と並べた部屋の雰囲気を体験したりできる。

新製品となるLiberNovo Omni SE／LiberNovo Omni Pro／LiberNovo Maxisの3機種は2026年7月31日23:59まで早割価格で販売している。早割価格はProが143,089円、SEが85,859円、Maxisが186,009円。

六本松 蔦屋書店