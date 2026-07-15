Instagramは7月14日（米国時間）、リール動画の音声をAIで自動翻訳・吹き替えできる「AI翻訳」機能が日本語に対応したと発表した。本機能は2025年8月に英語・スペイン語で導入され、その後対応言語を段階的に拡大してきたもので、今回新たに日本語を含む韓国語・フランス語・ドイツ語・イタリア語の5言語が追加された。

リール動画の音声をMeta AIが翻訳・吹き替えする「AI翻訳」機能

AI翻訳をオンにしてリール動画を投稿すると、Meta AIが音声を別の言語に翻訳して自動で吹き替える。例えば日本語で話しているvlogを投稿した場合、韓国語でアプリを利用している人には韓国語、スペイン語で利用している人にはスペイン語に翻訳された音声でリール動画が表示される。

視聴者側も、アプリの言語設定に基づいて自分の言語に自動翻訳されたリール動画を楽しめるため、言語の壁を意識せずに世界中のクリエイターやコミュニティのコンテンツに触れられる。FacebookとInstagramでは、2026年第1四半期時点で毎週5億人以上の利用者がAI翻訳された動画を視聴しているという。

AI翻訳はクリエイターの声質やトーンを再現するため、翻訳後も本人らしさを保ったまま音声を届けられるのが特徴。リップシンクを有効にすれば、翻訳後の音声に合わせて口元の動きも同期し、より自然な視聴体験になる。翻訳されたリール動画にはすべて「AIで翻訳」と表示され、視聴者は翻訳済みコンテンツであることを確認できるほか、AI翻訳のオン・オフ切り替えや元の言語を含む他言語の選択も可能だ。

本機能はInstagramの全ての公開アカウントで無料で利用できる。リール動画を投稿する前に「リール動画を翻訳」ボタンをタップしてオンに設定すれば利用でき、ボタンが表示されない場合は「その他のオプション」からアクセスできる。

「翻訳設定」では「リップシンクを追加」のオン・オフや翻訳先言語の選択、投稿前に音声翻訳をプレビューできる「翻訳を承認」の設定も可能。なお、投稿後にAI翻訳をオフにすることはできるが、一度オフにした翻訳を同じ動画で再度オンに戻すことはできない点には注意が必要だ。

今回のアップデートにより、InstagramのAI翻訳対応言語は英語・スペイン語・ヒンディー語・ポルトガル語・ベンガル語・タミル語・テルグ語・マラーティー語・カンナダ語に加え、日本語・韓国語・フランス語・ドイツ語・イタリア語の14言語となった。